Schenker VIA 14: Neues Magnesium-Ultrabook mit Tiger-Lake-CPU

Passend zur heutigen Vorstellung der neuen Tiger-Lake-Prozessoren hat Schenker Technologies am Mittwochabend das VIA 14 neu aufgelegt. Der Einsatz der neuen Ultrabook-CPUs bringt auch funktionelle Änderungen wie eine neue Massenspeicheranbindung über PCI-Express 4.0, Thunderbolt 4 oder ein optionales LTE-Modem sowie weiter gesteigerte Akku-Laufzeiten von bis zu 14 Stunden beim Surfen im Internet mit sich.

Mit Abmessungen von 322 x 216,8 x 16,5 mm und einem Gewicht von gerade einmal 1,1 kg erweist sich das die neue L20-Modellgeneration des Schenker VIA 14 weiterhin als ein äußerst kompaktes und portables Ultrabook, das sogar nach dem Militärstandard MIL-STD-810 spezifiziert ist und damit eine hohe Widerstandsfähigkeit dank Leichtbau-Magnesiumgehäuse bieten soll.

Das eigentliche Highlight steckt unter der Haube, denn die Leipziger satteln pünktlich zum Release der elften Core-Generation auf die neuen Tiger-Lake-Prozessoren mit integrierter Xe-Grafikeinheit um. Zu Beginn steht das Schenker VIA 14 in seiner leistungsstärksten Ausstattungsvariante mit einem Intel Core i7-1165G7 zur Verfügung. Zu einem späteren Zeitpunkt soll ein günstigerer Ableger mit Intel Core i5-1135G7 folgen. Beide bieten vier Willow-Cove-Kerne mit acht Threads und sortieren sich in der sparsamen 15-W-TDP-Klasse ein. Die integrierte Xe-Grafik bietet mit bis zu 96 Execution-Units nun 768 Kerne an, wohingegen die Vorgängergeneration noch mit maximal 64 EUs bestückt wurde und die neue Generation somit abermals einen ordentlichen Leistungssprung mit sich bringt.

Dazu gibt es bis zu 40 GB DDR4-Arbeitsspeicher und Platz für bis zu zwei schnelle M.2-SSDs, wobei man bei Schenker Technologies als Build-to-Order-Anbieter auf zahlreiche unterschiedliche Konfigurations-Möglichkeiten zurückgreifen kann. Beide M.2-Steckplätze werden mit jeweils vier Lanes und PCI-Express 4.0 angebunden, was die Datenübertragungsrate im Vergleich zum Vorgänger weiter erhöht.

Verbesserte Ausstattung, mehr Akku

Die neue Plattform bringt außerdem zahlreiche verbesserte Ausstattungsmerkmale mit sich, darunter einen HDMI-2.0b-Ausgang, einen 8K-fähigen DisplayPort-1.4b-Anschluss oder einen USB-Typ-C-Port mit Thunderbolt-4-Technik und Power Delivery. Zwei weitere USB-3.2-Schnittstellen nach Typ-A sowie ein integrierter microSD-Kartenleser und die üblichen Audioanschlüsse runden das Gesamtpaket weiter ab. Drahtlos wird per WiFi 6E mit 6-GHz-Technik und Bluetooth kommuniziert, optional bietet Schenker Technologies sogar ein LTE-Modem an.



Für unterwegs ist ein 73 Wh starker Akku verbaut, der beim Surfen im Internet eine Laufzeit von bis zu 14 Stunden ermöglichen soll und dank Schnelllade-Technik bereits nach einer Ladezeit von 90 Minuten wieder einen 90-prozentigen Füllstand aufweist. Der IPS-Bildschirm mit seinen 14 Zoll und einer FullHD-Auflösung soll Helligkeitswerte von bis zu 300 cd/m² erreichen und den sRGB-Farbraum zu 98 % abdecken, womit sich das Display auch für professionelle Anwender eignet. Die weiteren Ausstattungsmerkmale des Schenker VIA 14 umfassen eine Windows-Hello-kompatible HD-Webcam, ein Microsoft-Precision-Touchpad und eine Chiclet-Tastatur mit mehrstufig regelbarer, weißer LED-Hintergrundbeleuchtung.

Das Schenker VIA 14 wird voraussichtlich ab Ende September zu einem Einstiegspreis mit gesenkter Umsatzsteuer in Höhe von 1.246,75 Euro frei konfigurierbar über dem bestware.com-Shop erhältlich sein. Die Basiskonfiguration umfasst zunächst einen Intel Core i7-1165G7, 8 GB DDR4-RAM und eine 250 GB große Samsung SSD 860 Evo. Zusätzlich wird man verschiedene Festkonfigurationen über Notebooksbilliger.de, Alternate, Cyberport und viele weitere Onlineshops anbieten.

Notebook mit 28-W-CPU geplant

Doch damit nicht genug: Schenker plant außerdem ein nicht näher benanntes Notebook mit 28-W-CPU auf Tiger-Lake-Basis und dedizierter NVIDIA-Grafikkarte. Nähere Details hierzu sollen bald folgen.