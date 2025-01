Werbung

Neue OLED-Gaming-Monitore standen in dieser Woche bei vielen Herstellern wie Alienware, ASUS oder MSI auf dem Programm. Es gab aber auch Ausnahmen wir den Acer Predator XB323QX, ein neues 5K-Gaming-Display. Auf der Website der CES Innovation Awards gab es nun von LG ein neues 6K-Modell zu entdecken, den LG UltraFine 32U990A. Allzu viele Daten gibt es jedoch noch nicht.

Der 32-Zöller setzt auf die 6K-Auflösung, was in einer gestochen scharfen Darstellung und viel Platz auf dem Desktop resultiert. LG setzt bei seinem Panel auf die Nano-IPS-Technik, was in einer großen Farbraum-Abdeckung von 99,5 % AdobeRGB und 98 % DCI-P3 resultiert. Dank dieser Kombination wird der LG UltraFine 32U990A gerade für Content Creator interessant. Es kommt ein IPS-Black-Panel zum Einsatz, das gegenüber klassischen IPS-Lösungen einen gesteigerten Kontrastumfang besitzt. Die aktuelle Generation soll einen Kontrastumfang von 3.000:1 bieten, ob diese aber genutzt wird, ist fraglich.

LG setzt beim UltraFine 32U990A auf Thunderbolt-5-Anschlüsse. Weitere Informationen zu den verbauten Schnittstellen fehlen leider noch.

Das Design ist minimalistisch und passt zusammen mit den Thunderbolt-Anschlüssen bestens in die Mac-Welt. Insbesondere Rahmen-Elemente scheinen minimalistisch auszufallen. Auf ergonomische Anpassungsfähigkeiten muss nicht verzichtet werden. Genauere Informationen fehlen aber auch hier noch.

6K-Monitore sind noch immer eine Seltenheit auf dem Markt. Eigentlich sollte man meinen, dass sich die Auflösungen im Desktop-Segment schneller weiterentwickeln, zuletzt herrschte hier allerdings weitestgehend Stillstand. Im 6K-Segment haben wir bereits den Dell UltraSharp U3224KBA getestet, der ebenfalls auf ein 6K-Panel aus dem Hause LG setzt, aber noch die letztere Generation nutzt, die mit einem Kontrastumfang von 2.000:1 angegeben wird.