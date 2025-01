Werbung

Neben zahlreichen OLED-Neuheiten gibt es auf der CES 2025 in Las Vegas LCD-Neuheiten zu vermelden. So beispielsweise den Acer Predator XB323QX. Dabei handelt es sich um ein neues 31,5-Zoll-Modell, das auf einem IPS-Panel basiert. Die Auflösung fällt mit 5K, also 5.120 x 2.880 Bildpunkten vergleichsweise hoch aus, was in einer gestochen scharfen Darstellung resultieren dürfte, die die UHD-Geräte klar in die Schranken weist.

Im Umkehrschluss wird eine recht starke GPU benötigt, um schnell genug neue Frames an das 144 Hz schnelle Panel zu schicken. Wer die hohe Auflösung nicht benötigt, der kann dank DFR (Dynamic Frequency and Resolution) auch mit 288 Hz in der WQHD-Auflösung zocken. Das sieht dann vergleichsweise grobschlächtig aus, ist aber immer noch schärfer als beispielsweise beim zuletzt getesteten ASUS ROG Swift PG32UCDP, der im schnellen 480-Hz-Modus nur noch FullHD darstellen kann.

Die Reaktionszeit wird von Acer mit 0,5 ms (GtG) angegeben, was nur durch eine massive Overdrive-Nutzung möglich sein wird. Dank einer Unterstützung von NVIDIA G-SYNC Pulsar soll eine vergleichsweise klare Gaming-Darstellung erreicht werden. Wie gut das funktioniert, werden wir uns hoffentlich zeitnah in einem Test anschauen können.

Auch die Farbdarstellung des Predator XB323QX soll überzeugen können. So erfolgt die Farbverarbeitung nativ mit 10 bit, während der sRGB-Farbraum zu 99 % abgedeckt wird, bei DCI-P3 sind es noch 95 %.

Anschlussseitig verzichtet Acer leider noch auf DisplayPort 2.1 und nutzt weiterhin den 1.4-Standard. HDMI ist in Version 2.1 vorhanden. Angaben zu integrierten USB-Anschlüssen wurden leider nicht gemacht.

Auch die Informationen zu den ergonomischen Anpassungsfähigkeiten fallen noch dünn aus. Der Predator XB323QX lässt sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen – in welchem Maße das möglich ist, wurde aber noch nicht kommuniziert.

Ebenso fehlt ein konkreter Preis. Da das 5K-Display aber erst im dritten Quartal auf den Markt kommen soll, haben wir noch etwas Zeit, bis alle Informationen vorliegen sollten.