Auch Alienware bringt ein neues Gaming-Display mit QD-OLED-Technik zur CES 2025. Da in den letzten Tagen bereits ASUS und MSI entsprechende Geräte vorgestellt haben, ist dies keine große Überraschung.

Mit dem Alienware 27 4K QD-OLED-Gaming-Monitor folgt nun also das nächste Gerät, das ein 27 Zoll großes Panel mit der UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) kombiniert und dank der daraus resultierenden 166 ppi mit einer gestochen scharfen Darstellung aufwarten sollte.

Die Bildwiederholfrequenz liegt – genau wie den meisten 32-Zoll-Geräten mit UHD-Auflösung – bei 240 Hz. Zusammen mit der Reaktionszeit von nur 0,03 ms sollte so die gewohnt erstklassige Gaming-Darstellung geboten werden. Passend dazu gibt es Zertifizierungen als G-Sync compatible und nach VESA Adaptive Sync.

Aufgrund des exzellenten Kontrastumfangs, den die OLED-Technik mit sich bringt, ist der Alienware 27 4K QD-OLED-Gaming-Monitor natürlich für HDR-Wiedergabe prädestiniert. Hier gibt es eine Zertifizierung nach DisplayHDR 400. Als einer der wenigen Hersteller bietet Dell zudem Support für Dolby Vision.

Auch an anderer Stelle gibt es wenige Überraschungen, werden viele Eckdaten doch von den QD-Panels selbst vorgegeben. So soll der DCI-P3-Farbraum vollständig abgedeckt werden. Über den Creator-Mode bietet Alienware die Möglichkeit, zwischen DCI-P3- und sRGB-Farbraum umzuschalten. Alienware gibt ein DeltaE kleiner 2 an.

Ein großes Thema bei OLED-Geräten ist der Schutz vor Einbrenn-Effekten. Der Alienware 27 4K QD-OLED-Gaming-Monitor soll einen neuen, KI-basierten Anti-Burn-In-Algorithmus nutzen. Was das genau bedeutet, werden wir jedoch erst noch genau ergründen müssen. Zusammen mit einer Graphen-Schicht hinter dem Panel, das die Wärme abführt, gewährt Alienware einen Garantiezeitraum von 36 Monaten. Ob erneut eine aktive Kühlung genutzt wird, versuchen wir aktuell zu klären.

Ganz grundsätzlich gibt es nicht nur bei den Notebooks, sondern auch beim 4K-27-Zöller eine neue Designsprache. So gibt es nun eine optimierte Kabelführung durch den Fuß. Anschlussseitig setzt Alienware auf HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 gibt es noch nicht.

Der Alienware 27 4K QD-OLED-Gaming-Monitor soll im April nach Europa kommen. Für die USA wurde bereits ein Preis von 899 US-Dollar kommuniziert, Euro-Preise fehlen noch.