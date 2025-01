Werbung

Nachdem 2024 bereits im Zeichen der QD-OLED-Technik stand, geht es 2025 direkt so weiter. ASUS hat im Vorfeld der CES 2025, die in wenigen Tagen in Las Vegas startet, zwei neue 27-Zoll-Gaming-Displays mit neuen QD-OLED-Panels aus dem Hause Samsung vorgestellt.

Der erste Neuzugang ist der ROG Swift OLED PG27UCDM, bei dem es sich um einen 240 Hz schnellen 27-Zöller handelt, der mit der UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten arbeitet und damit ein deutlich schärferes Bild bietet als die bislang verfügbaren 27-Zoll-QD-OLEDs mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Bildpunkte). Das QD-OLED-Panel der vierten Generation bietet entsprechend eine Pixeldickten von 166 ppi. Der DCI-P3-Farbraum soll zu 99 % abgedeckt werden. Inwieweit es hier Änderungen zu den Vorgängergenerationen gibt, werden ersten Tests zeigen müssen. Die Reaktionszeit wird weiterhin mit 0,03 ms angegeben - es darf also wieder eine Gaming-Darstellung auf höchstem Niveau erwartet werden.

Was bei den Geräten der letzten Generation oftmals noch fehlte (Gigabyte war hier die Ausnahme), waren Anschlüsse, die wirklich auf dem neuesten Stand waren. Es gab zwar meist HDMI 2.1, doch beim DisplayPort blieb man noch bei der 1.4er Version. Das ändert sich nun, denn zumindest der ROG Swift OLED PG27UCDM bietet auch DisplayPort 2.1a, was eine Bandbreite von 80 Gbps bedeutet. Auf Kompressionsverfahren kann entsprechen verzichtet werden. Auch USB Typ C ist mit von der Partie und kann bis zu 90 W bereitstellen.

Die zweite Neuvorstellung ist der ROG Strix OLED XG27AQDPG, dessen QD-OLED-Panel noch mit WQHD auflöst, wie es auch bei den bislang verfügbaren Geräten der Fall. Während die Reaktionszeit weiterhin bei 0,03 ms liegt, gibt es bei der Bildwiederholrate deutliche Fortschritte, denn mit nun 500 Hz ist man klar im eSport-Lager angekommen.

Die sonst üblichen Eckdaten der QD-OLED-Technik gibt es auch hier, sodass der DCI-P3-Farbraum zu 99 % abgedeckt wird. Anschlussseitig setzt ASUS bei diesem Modell aber leider noch auf DisplayPort 1.4. USB Typ C scheint es laut Datenblatt nicht zu geben.

ROG OLED Anti-Flicker 2.0-Technologie

Sowohl der ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM als auch der Strix OLED XG27AQDPG setzen auf die Anti-Flicker 2.0-Technologie, die Flicker-Effekte - wie sie beiden aktuellen OLEDs vorkommen können - minimieren soll. ASUS selbst spricht von einem fortschrittlichen Algorithmus zur Luminanzkompensation, um die Pixelhelligkeit bei Schwankungen der Bildwiederholfrequenz dynamisch zu erhöhen. Das Flimmern möchte ASUS so um 20 % gegenüber der Vorgänger-Generation minimiert haben.

Zusätzlich gibt es die Funktion Refresh Rate Cap, welche die Wiederholfrequenz des Monitors beschränkt. ASUS bietet drei Einstellmöglichkeiten (Hoch/Mittel/Aus), sodass individuelle Anpassungen möglich sind.

OLED-Care wird weiter verbessert

Bei der vergangenen Generation der Monitore war die Umsetzung der OLED-Care-Maßnahmen ein großes Thema. Auch wenn die Hersteller die jeweils gleichen Panels nutzten, so gab es an dieser Stelle große Unterschiede. Bei seinen neuen QD-OLEDs setzt ASUS nun auf einen Neo-Proximity-Sensor, der den Abstand des Benutzers zum Monitor präzise erfassen soll. Befindet sich der Nutzer nicht direkt vor dem Monitor, schaltet das Display auf ein schwarzes Bild, was die Gefahr von Einbrenn-Effekten minimieren soll.

Preise und Verfügbarkeiten wurden noch nicht kommuniziert. Wir erfahren hoffentlich in Las Vegas mehr und werden die Informationen nachreichen.

