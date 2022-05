Bereits auf der CES 2022 war abzusehen, dass es in diesem Jahr mehr OLED-Displays am PC-Markt geben würde. Der Alienware AW3423DW wurde als erstes Gerät mit einem neuen 34 Zoll großen Curved-QD-OLED-Panel von Samsung angekündigt, das mit 175 Hz für Spieler extrem interessant ist. In der Zwischenzeit konnten wir das Gerät ausführlich testen, wobei sich zeigte, dass sehr vieles richtig gemacht wird, aufgrund der Subpixel-Struktur dennoch ein paar grundlegende, aber nicht für jedermann wichtige Probleme bestehen. Auf der Computex hat MSI mit dem neuen MSI MEG 342C QD-OLED nachgelegt, der aller Wahrscheinlichkeit nach auf das gleiche Panel setzen wird – dafür sprechen die Eckdaten.

So bietet der MSI MEG 342C QD-OLED ebenfalls ein QD-OLED-Panel im 34-Zoll-Format, das mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten auflöst und mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 175 Hz ans Werk geht. Das Curved-Display setzt auf eine Krümmung von 1.800 mm. Zusammen mit der extrem kurzen Reaktionszeit von 0,1 ms, die durch die OLED-Technik begründet wird, kann eine Gaming-Erfahrung realisiert werden, die sich klar von allen LCD-Lösungen abhebt.

Wie bei MSI üblich, gibt es darüber hinaus diverse Zusatzfeatures für Spieler. Beispielsweise wurde das Sound Tune AI Noise Cancelling integriert, das störende Geräusche aus der Mikrofon-Aufnahme des Headsets filtert. Wie bereits beim MEG381CQR Plus (zum Test) gibt es einen integrierten Zusatzprozessor, sodass die Steuerung des Monitors auch über das Smartphone erfolgen kann.

Mit dem 38-Zoll-Modell der MEG-Reihe teilt sich das OLED-Display aber auch das Human Machine Interface – das beim neuen Modell nun in der Version 2.0 vorliegt. Über einen zusätzlichen Drehregler und ein kleines OLED wird das OSD des Monitors abgebildet und kann so direkt gesteuert werden. So soll es möglich sein, direkt seine Einstellungen mit einer Anwendung verknüpfen zu lassen.

MSI stellt außerdem die Farbwiedergabe in den Mittelpunkt. So kommt der Monitor vorkalibriert zum Kunden, was eine Farbgenauigkeit von DeltaE <2 garantieren soll. MSI-exklusiv werden darüber hinaus QD-Premium-Color und die MSI-True-Color-Technologie unterstützt. Auch zu den Farbräumen gibt es schon Informationen: sRGB wird zu 139,1 % abgedeckt, AdobeRGB zu 97,8 % und DCI-P3 zu 99,3 %. In unseren Messungen im Alienware-Test konnte dieser mit 148 % bei sRGB, 98,3 % bei DCI-P3 und 95,4 % bei AdobeRGB aufwarten. Hier gibt es also zumindest theoretisch Abweichungen, wie diese jedoch in der Praxis aussehen, ist noch einmal eine ganz andere Thematik.

Bedeckt hält sich MSI hinsichtlich der weiteren technischen Daten. Gleiches gilt für den Preis und die Verfügbarkeit.