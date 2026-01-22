Werbung

ASUS hat per Social-Media-Post auf X ein BIOS-Update für Ende Januar angekündigt. Das BIOS-Update für die Mainboards mit W880-, Z890-, Q870-, B650- und H810-Chipsatz soll Ende Januar veröffentlicht werden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Intel an einem Refresh von Arrow Lake arbeitet. Zuletzt wurden die Monate März oder April als möglicher Starttermin genannt.

Was ein Arrow-Lake-Refresh mit sich bringen dürfte, dazu existieren schon einige belastbare Informationen, weil in den letzten Wochen und Monaten entsprechende Details durchgesickert sind. So soll der Core Ultra 9 290K Plus offenbar mit einem leicht höheren Takt antreten. Beim Core Ultra 7 270K Plus ist demnach eine Bestückung mit -Kernen geplant, womit er bei der Kernzahl zum Topmodell aufschließt und sich klar vom Core Ultra 7 265K abgrenzt. Auch der Core Ultra 5 250K Plus soll gegenüber dem Core Ultra 5 245K vier zusätzliche E-Kerne erhalten.

Falls sich der Zeitraum März/April bewahrheitet, hätte AMD mit dem Ryzen 7 9850X3D einen Timing-Vorteil, denn dieses Modell soll bereits ab Ende Januar erhältlich sein. Große Sprünge bei Multi-Thread- oder Gaming-Performance sind allerdings nicht zu erwarten. In den meisten Spielen werden die X3D-Varianten weiterhin vorn liegen. Bei Preis/Leistung, in Anwendungen und in GPU-limitierten Szenarien dürfte Intel dennoch eine interessante Option bleiben.





Dass Intel die CES nicht zum Anlass nehmen wollte, den Fresh von Arrow Lake vorzustellen, ist dabei durchaus nachvollziehbar. Hier wollte sich Intel auf den Start der Core-Ultra-300-Serie alias Panther Lake konzentrieren.

Technische Spezifikationen der Core-Ultra-200S-Serie Modell Kerne Basis/Boost-Takt (P-Kerne) Basis/Boost-Takt (E-Kerne) Smart Cache Base-Power Turbo-Power Arbeitsspeicher Preis Core Ultra 9 290K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,8 GHz 3,2 / 4,8 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-7200 - Core Ultra 9 285K 8P + 16E 3,7 / 5,7 GHz 3,2 / 4,6 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-6400 485 Euro Core Ultra 7 270K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,5 GHz 3,2 / 4,7 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-7200 - Core Ultra 7 265K 8P + 12E 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz 30 MB 125 W 250 W DDR5-6400 280 Euro Core Ultra 5 250K Plus 6P + 12E 4,2 / 5,3 GHz 3,5 / 4,7 GHz 28 MB 125 W 159 W DDR5-7200 - Core Ultra 5 245K 6P + 8E

4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz 24 MB 125 W 159 W DDR5-6400 190 Euro