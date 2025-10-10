Werbung

Im Sommer, zur gamescom und auch etwas später, stellten die großen drei Mainboard-Hersteller einen Refresh ihrer AM5-Produktpalette vor. Allesamt konzentrierten sich die Hersteller dabei auf neue Platinen mit X870E-Chipsatz und neue Funktionen. Da sich aber an der Plattform in Form der Unterstützung der Ryzen-7000- und Ryzen-9000-Serie wenig tut, können nur Zusatzfunktionen den Unterschied ausmachen.

Ein Argument, mit dem die Hersteller bei den neuen Mainboards werben, ist ein größerer BIOS-Chip. Dieser hat meist eine Kapazität von 32 MB, mit den neuen Boards gehen die Hersteller auf 64 MB. Der Grund dafür ist klar: AMDs Plattform weist eine gewisse Langlebigkeit auf, was aber auch bedeutet, dass die entsprechenden Microcode-Informationen im BIOS ihren Platz finden müssen. Über mehrere Generationen hinweg kann hier eine ganze Menge zusammenkommen und dies führte in der Vergangenheit bereits dazu, dass die Mainboardhersteller ab einer gewissen BIOS-Version die älteren CPU-Modelle abschneiden mussten.

Bisher hat kein Mainboardhersteller den genauen Grund für die größeren BIOS-Chips genannt bzw. meist wurde nur verklausuliert von "Future CPU Ready" oder "Ultimate Compatibility" gesprochen.

In einer Marketing-Folie von ASUS zum X870 AYW GAMING WIFI W ist sogar explizit die Rede von "Zen 6" – genauer gesagt "Bereit für die Zukunft – 64 MB BIOS, unterstützt Zen 6". Aber ob sich die Marketing-Abteilung von ASUS hier nicht etwas weit aus dem Fenster gelehnt hat? Sicherlich darf ASUS zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zu Zen 6 kommunizieren.

Es ist sicherlich mehr als wahrscheinlich, dass der Sockel-AM5 auch noch die kommenden Ryzen-Prozessoren mit Zen-6-Kernen unterstützen wird. Bisher offiziell bestätigt hat AMD dies aber noch nicht.

Die Frage wird am Ende sein, ob auch noch Besitzer eines Mainboards mit 600-Series-Chipsatz auf die kommende Ryzen-Generation werden setzen können. Vermutlich wird es hier zu einer ähnlichen Situation wie damals bei der Ryzen-5000-Serie (Zen 3) kommen, wo die Mainboardhersteller zwar über ein BIOS die Kompatibilität sicherstellen konnten, dafür aber die Unterstützung der Zen-1-Generation rausgefallen ist. Auch boten die Mainboardhersteller damals nicht für jedes Modell und jeden Chipsatz auch gleich das BIOS-Update. Über einige Monate hinweg wurde die Unterstützung dann aber für die allermeisten Modelle nachgereicht.