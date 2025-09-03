Werbung

Nachdem NVIDIA in der letzten Woche zur Hot Chips 2025 nähere Details zum BG10 Grace Blackwell Superchip bekannt gegeben hatte, zieht Acer zur IFA 2025 in Berlin nach und stellt seine erste Workstation auf Basis des leistungsstarken SoCs vor.

Die Acer Veriton GN100 AI Mini Workstation kommt gerade einmal auf Abmessungen von 150 x 150 x 50,5 mm und stemmt weniger als 1,5 kg auf die Waage. Damit ist sie zwar größer als klassische Mini-PCs, wie beispielsweise der Geekom A9 Mega, aber noch immer äußerst kompakt. Herzstück ist NVIDIAs GB10 Grace Blackwell Superchip, welcher den lokalen Einsatz anspruchsvoller KI-Modelle mit höchster Effizienz möglich machen soll. Laut Acer reduziert die Veriton GN100 AI die Abhängigkeit von Cloud-Diensten und senkt gleichzeitig die Betriebskosten für Unternehmen, die auf smarte und dezentrale KI-Lösungen setzen.

Hierfür kombiniert der Chip 20 CPU-Kerne auf Basis der AMR-9.2-ISA mit einer Blackwell-GPU, die eine gleiche Rechenleistung wie eine GeForce RTX 5070 bereitstellen soll. Acer gibt die Rechenleistung der kleinen Workstation mit 1 PFLOP PF4 an. Dazu gibt es 128 GB LPDDR5x-Systemspeicher und 4 TB NVMe-SSD-Speicher mit Verschlüsselungstechnik.

Die Acer Veriton GN100 AI Mini Workstation soll Zugang zu einem optimierten, beschleunigten AI-Software-Stack bieten, um anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, Entwicklung und Lehre bieten zu können. Entwickler, Datenwissenschaftler und Studierende sollen gleichermaßen von der nahtlosen Integration gängiger Frameworks und Tools wie PyTorch, Jupyter und Ollama profitieren, um Large Language Models effizient zu prototypisieren, anzupassen und bereitzustellen.

Dank NVIDIA ConnectX-7 NIC lassen sich sogar zwei Veriton-GN100-AI-Einheiten miteinander verbinden, um die Rechenleistung zu skalieren und KI-Modelle mit bis zu 405 Milliarden Parametern lokal auszuführen. In puncto Konnektivität bietet die kleine Box vier USB-3.2-Typ-C-Schnittstellen, einmal HDMI 2.1b und einmal RJ-45, währen bereits per WiFi 7 und Bluetooth 5.1 gefunkt wird.

Die Acer Veriton GN100 AI Mini Workstation (VGN-100) wird ab 3.999 Euro verfügbar sein.