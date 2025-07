Den Geekom A6 gibt es ab sofort auch in pink

Bislang zeigte sich Geekom bei der Optik seiner Mini-PCs eher zurückhaltend und präsentierte ausschließlich schlichte Geräte, die oftmals nur in Silber, Weiß oder Grau erhältlich waren. Einzige Ausnahme mag da der Geekom Mega Mini Gaming G1 gewesen sein, welcher sogar mit einer Wasserkühlung und einer schnellen, dedizierten GeForce-Grafik ausgerüstet war, aufgrund der Kühlprobleme bislang jedoch kaum noch Aufmerksamkeit erhält. Nun hat Geekom einen seiner Mini-PCs erstmals in einer auffälligen Pink Edition präsentiert.

Die Geekom A6 Pink Edition kann mit einem leicht gebürsteten Pink-Look des Aluminiumgehäuses aufwarten, technisch bleibt jedoch alles am Alten und so unterscheidet sich die neue Farbvariante nicht vom regulären Modell, welches zu Beginn des Jahres offiziell vorgestellt wurde. Herzstück ist weiterhin ein AMD Ryzen 7 6800H mit acht Kernen, 16 Threads und einem Maximal-Takt von 4,7 GHz. Der baut zwar noch auf der Zen-3+-Architektur auf, kann dafür mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Unterstützt wird die Ryzen-CPU von satten 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz sowie von einer 1TB großen NVMe-SSD. Für Grafikaufgaben steht die integrierte AMD Radeon 680M parat, die genug Power bietet, um bis zu vier Monitore in 4K-Auflösung zu betreiben und ältere Spieletitel ruckelfrau darzustellen.

Das Gehäuse aus Aluminiumlegierung erscheint nun in einem kräftigen Rosaton und kommt auf Abmessungen von 112,4 x 112,4 x 37 mm. Das Chassis bietet zweimal HDMI, USB4 und weitere USB-A/C-Anschlüsse. Zur Verfügung stehen aber auch ein SD-Kartenleser, 2,5-Gigabit/s-LAN und WiFi 6E für die Netzwerkintegration. Ausgeliefert wird das System mit Windows 11 Pro.

Geekom A6 R7 Hardware Prozessor: AMD Ryzen 7 6800H Mainboard: Rembrandt Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-5600 Grafikkarte: AMD Radeon 680M Massenspeicher: 1x 1 TB NVMe-SSD Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 120 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Geekom A6 Series CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 549 Euro

Zum Verkaufsstart punktet Geekom mit einer attraktiven Rabattaktion: Während die Pink Edition regulär bei einer UVP von 649 Euro liegt, gibt es den Mini-PC zum Marktstart direkt beim Hersteller schon für 549 Euro und damit 100 Euro günstiger. Bei Amazon ist das System mit einem Preis von 629 Euro etwas teurer.

Der Geekom A6 bietet laut unserem Test ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und meistert den Office-Alltag hervorragend. Im Rahmen der Europea-Hardware-Awards wurde er in der Kategorie "Best Value Desktop System" ausgezeichnet.