Werbung

Viel Performance auf engstem Raum, eine leistungsstarke Wasserkühlung und einige Gaming-Features wie eine RGB-Beleuchtung oder ein Display in der Front, das wichtige Systemparameter anzeigen kann: Das alles verspricht der Mega Mini Gaming G1 von Geekom zu bieten. Wie sich der kleine Spielerechner mit seinem Intel Core i9-13900H und der NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das fast 1.700 US-Dollar teure Spitzenmodell, das ab November ausgeliefert werden wird, durch unsere Benchmarks geschickt.

Wenige Tage vor der IFA 2024 in Berlin machte Geekom mit einer Crowdfunding-Kampagne auf sich aufmerksam, in der man nichts anderes als "den kleinsten Gaming-PC der Welt mit Wasserkühlung" ankündigte und Unterstützer für das Projekt suchte. Das Ziel der angepeilten 20.000 US-Dollar wurde schnell übertroffen und kletterte auf weit über eine halbe Million US-Dollar, sodass Geekom den Mega Mini Gaming G1 ab November tatsächlich ausliefern wird. Als eine der ersten Redaktionen überhaupt konnten wir bereits einen Blick auf den kompakten Gaming-Rechner werfen und ihn durch unseren bekannten Benchmark-Parcours schicken.

Den Geekom Mega Mini Gaming G1 gibt es zunächst in zwei verschiedenen Modellvarianten, die sich hinsichtlich der Speicherausstattung und dem verwendeten Prozessor unterscheiden. Während das Topmodell mit einem mobilen Intel Core i9-13900H sowie 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 2 TB großen NVMe-SSD ausgerüstet wird, wird die günstigere Variante mit einem Intel Core i7-13620H und einer halb so großen SSD, jedoch weiterhin mit 32 GB RAM angeboten. Beide Geräte sind auf Seiten der Grafiklösung mit einer NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop mit 8 GB Videospeicher bestückt, welche vor allem mit ihren Zusatztechniken wie DLSS 3.5 beim Spielen hohe Frameraten bieten dürfte.

Prozessor und Grafiklösung werden über eine Flüssigkeitskühlung mitsamt eines 120-mm-Radiators auf Temperatur gehalten; die Pumpe, der Kühlkörper und die Schläuche werden prominent im Gehäuse in Szene gesetzt. Moderne Schnittstellen wie Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2,5 Gigabit schnelles Ethernet, ein Kartenleser und integriertes WiFi 6E sowie Bluetooth 5.2 fehlen ebenfalls nicht. Selbst eine Oculink-Schnittstelle zur Erweiterung von PCI Express ist mit von der Partie, welche im Alltag jedoch eher selten Anwendung finden dürfte.

Das alles findet in in einem gerade einmal 255 x 150 x 150 mm kompakten Gehäuse aus Aluminium seinen Platz und damit auf gerade einmal 6 Litern. Das Kampfgewicht des Geekom Mega Mini Gaming G1 beläuft sich auf 3,7 kg. Der kleine Tower verfügt über drei Seitenfenster, die ein Blick auf das Innere und damit vor allem auf die Wasserkühlung gewähren und diese mit einer aufwendigen RGB-Beleuchtung schick in Szene setzen. Vorne und hinten jeweils am Boden sind die Anschlüsse integriert.

Im oberen Front-Bereich ist ein kleines Display eingelassen, welches wichtige Systemparameter wie die Auslastung der Hardware oder deren Temperatur-Werte ausgibt. Mit Strom versorgt wird das System über ein 330 W starkes Notebook-Netzteil. Vorinstalliert ist Windows 11.

Geekom Mega Mini Gaming G1 Hardware Prozessor: Intel Core i9-13900H Mainboard: Raptor Lake Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-5200 Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop Massenspeicher: 1x 2 TB NVMe-SSD Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 330 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Geekom Mega Mini Gaming G1 CPU-Kühler: Wasserkühlung Sonstiges Sonstiges: Frontdisplay, RGB-Beleuchtung Software Software: Windows 11 Preis Gesamtpreis: 1.799 US-Dollar (mit Rabatt)

Preislich sollen für den Geekom Mega Mini Gaming G1 je nach Modellversion später 1.699, bzw. 1.899 US-Dollar aufgerufen werden. Die ersten Crowdfunding-Unterstützer bezahlten für den kompakten Gaming-Rechner in den ersten Tagen nur 1.499 respektive 1.699 US-Dollar und konnten das System somit 200 US-Dollar günstiger erwerben. Aktuell wird der Kompaktrechner für 1.599 und 1.799 US-Dollar über Kickstarter angeboten.

Wir haben pünktlich zum Start der Kampagne ein erstes Testmuster erhalten, das im Laufe der Tests mit neuen BIOS-Versionen verbessert wurde. Erhalten haben wir das Spitzenmodell und damit die Version mit Intel Core i9-13900H, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 2-TB-PCI-Express-SSD.

Wie sich der Geekom Mega Mini Gaming G1 im Arbeits- und Spielealltag schlägt und was die Kühlung tatsächlich leistet, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.