Nach dem Arbeitsspeicher sorgte die preisliche Entwicklung bei den Grafikkarten für den nächsten Schock. Neben Gerüchten über die mögliche Einstellung bestimmter Modelle fallen vor allem die steigenden Preise auf. Einen wesentlichen Anteil daran dürfte der immer teurere Speicher haben, der maßgeblich den Preismix moderner Grafikkarten beeinflusst.

In Korea hat ZOTAC nun eine eher ungewöhnlich offene Mitteilung veröffentlicht. Ob ZOTAC selbst oder die koreanische TakTak Mall als Verkäufer sich hier äußert, bleibt indes unklar.

Die Mitteilung spiegelt aber das wider, was auch wir von vielen NVIDIA-Partnern, vor allem den kleineren, vernommen haben. Die "aktuelle Situation ist so ernst, dass wir um die Existenz der Hersteller und Vertreiber von Grafikkarten fürchten müssen." Womit die angespannte Situation zu begründen ist, wird ebenfalls deutlich:

Die Versorgung mit Speicher ist nicht gewährleistet, und es wurde angekündigt, dass auch die GPU-Lieferungen reduziert werden. Außerdem sollen einige Modelle für eine gewisse Zeit gar nicht mehr lieferbar sein. - so ZOTAC Korea

Weiterhin hält man die kürzlich erhaltenen Preise für völlig überzogen. Nicht nur die GeForce RTX 5090, sondern auch die GeForce RTX 5060 soll eine enorme Preiserhöhung erfahren haben. Gestiegene Preise für eben diese Modelle haben wir bereits behandelt. Hinzu kam zuletzt, dass NVIDIA offenbar ein Programm zur Unterstützung seiner Partner eingestellt hat. Dieses sollte Anreize schaffen und die Partner in die Lage versetzen, vermehrt Karten zur unverbindlichen Preisempfehlung anbieten zu können.

Interessanterweise bringt ZOTAC auch die älteren Modelle mit Samsung-GPU wieder ins Spiel. Anfang des Jahres kam erstmals das Gerücht auf, NVIDIA könnte die GeForce RTX 3060 wieder zurückbringen. Diese setzt auf die GA106-GPU, die bei Samsung in 8 nm gefertigt wird. Neben dem teuren Speicher erfährt damit auch die Fertigung bei TSMC offenbar eine gewisse Priorisierung.