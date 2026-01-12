Werbung

In den vergangenen Wochen wurden vor allem die gestiegenen Speicherpreise heiß diskutiert. Aber auch bei den SSDs sind die Preise mehr als deutlich nach oben geschnellt. Unkenrufe zu gestiegenen Grafikkarten-Preisen manifestierten sich bisher noch nicht, für die GeForce RTX 5090 deutet sich seit einigen Tagen nun aber doch genau dieser Trend an.

Ein Blick in den Geizhals-Preisvergleich offenbart: Lieferbare Modelle der GeForce RTX 5090 kosten inzwischen 3.000 Euro und mehr. Auffällig ist dabei, dass vor allem die günstigeren Modelle der GeForce RTX 5090 komplett verschwunden sind. Dies gilt beispielsweise für die INNO3D GeForce RTX 5090 X3 ab 3.050 Euro, Gigabyte GeForce RTX 5090 Windforce OC ab 3.300 Euro, MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC ab 3.150 Euro oder die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 ab 3.450 Euro.

Aktuell die günstigste, verfügbare Karte ist die INNO3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite mit vorinstalliertem Wasserkühler für 3.029 Euro.

Die GeForce RTX 5090 Founders Edition wird weiterhin von NVIDIA für 2.099 Euro verkauft, wenn es denn wie in der vergangenen Woche einen Drop für den Verkauf gegeben hätte. Bisher ist dies in diesem Jahr noch nicht der Fall gewesen.

In einem Pre-Briefing zur CES, auf der man unter anderem das verbesserte DLSS 4.5 und Dynamic Multi Frame Generation vorstellte, äußerte sich ein NVIDIA-Sprecher zur Frage der stark gestiegenen Speicherpreise in der Form, dass "keine größeren Änderungen durch NVIDIA zu erwarten" sind und es bisher "keine Änderungen hinsichtlich der Speicherzuweisung durch NVIDIA" gegeben hat.

Demzufolge dürfte es auch keine steigenden Preise bei den Grafikkarten geben. Wir sehen aber ein anderes Bild, denn auch bei der GeForce RTX 5080 klettern die Preise nach oben – wenngleich nicht in dem Rahmen wie bei der GeForce RTX 5090. Dies gilt auch für die GeForce RTX 5070 Ti. Alle darunter positionierten Modelle zeigen noch keinerlei Änderungen.

Aufseiten der Radeon-RX-9070-Karten sehen wir seit einigen Tagen ebenfalls geringfügig steigende Preise. Hier sprechen wir aber von einem einstelligen Prozentbereich für die gestiegenen Preise. Etwas beunruhigend sollte der Trend aber auch hier für all diejenigen sein, die bald die Anschaffung einer Grafikkarte planen.

Aus den Kommentaren und den Foren-Diskussionen geht hervor, dass viele, die sich bisher zurückhaltend gegenüber der GeForce-RTX-50-Serie gezeigt haben, nun doch zugreifen wollen. Ein Super-Refresh ist nicht absehbar und bis zur GeForce-RTX-60-Serie soll es bis ins zweite Halbjahr 2027 dauern. Insofern überlegen nun doch viele zuzuschlagen, bevor es zu spät ist.

