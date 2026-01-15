Werbung

In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrfach Andeutungen aus verschiedenen Quellen, nach denen NVIDIA Änderungen in der Zuteilung der GPUs und Modelle vorgenommen haben soll. Diese Meldungen scheinen sich nun zu manifestieren. Hardware Unboxed hat auf der CES sowohl mit Boardpartnern als auch lokalen Händlern und Distributoren in Australien gesprochen und kommt dabei zu folgenden Schlussfolgerungen:

Die GeForce RTX 5070 Ti hat den EOL-Status erreicht. ASUS soll Hardware Unboxed gegenüber bestätigt haben, dass NVIDIA keinerlei GPU-Speicher-Kits mehr für dieses Modell an die Hersteller liefere. Diese können jetzt noch vorhandene Stückzahlen fertigen und ausliefern, danach wird es jedoch keine weitere Produktion mehr geben. Laut ASUS fokussiere man sich auf die weiteren Modelle der GeForce-RTX-50-Serie.

Dies soll sich mit den Rückmeldungen der lokalen Shops in Australien decken. Diese sollen nicht mehr in der Lage sein, neue Karten der GeForce RTX 5070 Ti zu bestellen. Eine explizite Einstellung der Karte wurde ihnen gegenüber nicht kommuniziert.

Mit ihren 16 GB Grafikspeicher und der GB203-GPU bei 300 W stellt die GeForce RTX 5070 Ti (Test) im Preisbereich von 850 Euro eine vergleichsweise gute Hardware dar. Die Verfügbarkeit dieses Modells soll sich im Verlaufe des ersten Quartals deutlich verschlechtern.

Die GeForce RTX 5070 Ti soll allerdings nicht das einzige Modell sein, das dieses Schicksal droht.

GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB ebenfalls betroffen

Auch bei der GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB Grafikspeicher soll es eine signifikante Reduzierung der Stückzahlen gegeben haben. Auch hier scheint ASUS den EOL-Status ausgerufen zu haben und will keinerlei weitere Karten herstellen.

Dies bezieht sich aber nur auf die Konfiguration mit 16 GB Grafikspeicher, die aktuell ab 460 Euro zu haben ist. Keinerlei Einschränkungen soll es beim Modell mit 8 GB geben, die ab 370 Euro aber nur etwa 90 Euro günstiger ist – wir sprechen hier vom halben Grafikspeicher, der zur Verfügung steht.

Genau wie auch bei der GeForce RTX 5070 Ti soll sich die Verfügbarkeit der GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB im ersten Quartal deutlich verschlechtern.

GeForce RTX 5070, RTX 5060 und 5060 Ti 8 GB weiterhin bestellbar

Geleitet durch NVIDIAs Entscheidungen sollen die Boardpartner sich nun auf die GeForce RTX 5060 und GeForce 5060 Ti mit 8 GB konzentrieren. Diese Modelle sollen weiterhin verfügbar bleiben. Dies soll auch für die GeForce RTX 5070 mit immerhin noch 12 GB Grafikspeicher gelten.

Im Rahmen der Berichterstattung zu stark gestiegenen Preisen für die GeForce RTX 5090 haben wir bereits darauf verwiesen, dass die Preise der weiteren Modelle leicht angestiegen sind. Dieser Trend dürfte sich indessen fortsetzen – speziell für die GeForce RTX 5070 Ti und GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB.

Super-Serie kurzfristig abgesägt

Interessant aus dem Video von Hardware Unboxed ist zudem die Aussage, dass NVIDIA die GeForce-RTX-50-Super-Serie recht kurzfristig zur CES abgesagt haben soll. Boardpartner sollen über diese Nachricht offenkundig wenig begeistert gewesen sein. Berichte zu einer Verschiebung oder kompletten Streichung des Super-Refreshs machten bereits seit einigen Monaten die Runde.

Während NVIDIA den Fokus ab der Oberklasse auf die kleineren Modelle mit 12 oder 8 GB Grafikspeicher legt, sollen die GeForce RTX 5080 mit 16 GB und GeForce RTX 5090 mit 32 GB weiterhin beliefert werden.

Je nach Anwendungsbereich können die kleineren Modelle mit 8 GB Grafikspeicher sinnvoll einsetzbar sein. In einem Vergleich haben wir uns im vergangenen Jahr verschiedene Modelle von AMD und NVIDIA angeschaut.