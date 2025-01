Werbung

Übermorgen, am Donnerstag gegen 15:00 Uhr, gehen die beiden Topvarianten der Blackwell-Generation alias GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080 in den Verkauf. Auch wenn die GeForce RTX 5090 mit Preisen ab 2.329 Euro sicherlich eine neue Höchstmarke bei den Endkunden-Grafikkarten setzt, wird sie ihre Abnehmer finden. 1.169 Euro und damit nur halb so viel kostet die GeForce RTX 5080 – damit wird sie sicherlich deutlich mehr Interesse hervorrufen.

Bereits mit der Ankündigung der Karten schwebt die Frage im Raum, wie gut die neuen Modelle verfügbar sein werden. Viele werden sich sicherlich mit Schrecken an die Engpässe während der Corona-Pandemie erinnern. Der Super-Refresh aus dem vergangenen Jahr war davon allerdings nicht mehr betroffen.

Im eigenen Support-Forum äußerte sich NVIDIA zur Verfügbarkeit der GeForce-RTX-50-Serie wie folgt:

"We expect significant demand for the GeForce RTX 5090 and 5080 and believe stock-outs may happen. NVIDIA & our partners are shipping more stock to retail every day to help get GPUs into the hands of gamers."

NVIDIA erwartet also (wenig überraschend) eine hohe Nachfrage für die GeForce RTX 5090 und 5080. Obendrein hält man es für wahrscheinlich, dass "es zu Lieferengpässen kommen kann". Man liefere täglich zusammen mit seinen Partnern mehr und mehr Karten in den Handel, damit so viele Karten wie möglich in den Händen der Spieler landen.

Alles, was sich nicht in den nächsten zwei Tagen auf dem Weg in die Märkte macht, wird in den kommenden Wochen nicht dazu beitragen können, die Nachfrage zu decken. Denn das chinesische Neujahrsfest beginnt dieses Jahr am 29. Januar. Die Feierlichkeiten dauern traditionell 16 Tage und enden mit dem Laternenfest am 12. Februar. In dieser Zeit bleiben die meisten Fabriken in China geschlossen.

Hersteller und Händler versuchen jedoch, vor dem Neujahrsfest größere Lagerbestände anzulegen, um die Nachfrage in dieser Zeit zu decken. Die Zeit nach dem Neujahrsfest ist vor allem in asiatischen Märkten eine Hochsaison für den Handel.