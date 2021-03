GA102-250-GPU der GeForce RTX 3080 Ti aufgetaucht

Unser Community-Mitglied isoO hat eine GeForce RTX 3090 in der Founders Edition erstanden und auf eine Wasserkühlung umgebaut. Dabei kam erstaunliches zu Tage. Die Lasergravur auf der GPU lautete zunächst GA102-250-KD-A1 – genau wie auf der schon mehrfach kolportierten GeForce RTX 3080 Ti oder zumindest genau so, wie dies im Oktober des vergangenen Jahres vermutet wurde. Inzwischen soll die GeForce RTX 3080 Ti auf der GA102-225-GPU basieren. Die Spezifikationen haben sich zwischenzeitlich also geändert.

Die Gravur auf dem Chip wurden allerdings noch einmal auf GA102-300-A1 abgeändert, so wie es für eine GeForce RTX 3090 zu erwarten ist. Der GPU-Z-Screenshot zeigt dann wie erwartet eine GeForce RTX 3090, alles andere wäre aber auch wirklich verwunderlich gewesen.

Nun wäre es interessant zu erfahren, warum die Gravur ursprünglich GA102-250-KD-A1 lautete und auf GA102-300-A1 abgeändert wurde. Dies würde eine "Aufwertung" bedeuten, was eigentlich eher unüblich wäre, denn womöglich teildefekte Chips werden vielmehr für kleinere Modelle wiederverwendet. Gefertigt wurde die GPU in jedem Fall in der 49. Woche des vergangenen Jahres, die am 30. November 2020 begonnen hatte.

Am wahrscheinlichsten ist, dass NVIDIA hier ein für die GeForce RTX 3080 Ti vorgesehenes Engineering Sample neu zugeteilt, was zugleich auch ein Indiz der angespannten Liefersituation wäre, wenn solche Maßnahmen notwendig sind.

Gegenüberstellung der GPUs

Einsatz SMs Speicherinterface GA102-300 GeForce RTX 3090

82 384 Bit GA102-225* GeForce RTX 3080 Ti (Q1 2021)

80 384 Bit GA102-250-KD-A1 GeForce RTX 3080 Ti (Q4 2020)

78 384 Bit GA102-200-KD-A1 GeForce RTX 3080

68 320 Bit

*laut letzter Gerüchte

Die GA102-300-GPU kommt mit ihren 82 SMs auf der GeForce RTX 3090 zum Einsatz. Den neusten Gerüchten zufolge verwendet die GeForce RTX 3080 Ti nun die GA102-225-GPU mit 80 SMs, während eben Ende 2020 noch von der GA102-250-KD-A1-GPU mit 78 SMs für die GeForce RTX 3080 Ti die Rede war. Zum Vergleich noch die GeForce RTX 3080 mit der GA102-200-KD-A1-GPU und 68 SMs sowie dem nur noch 320 Bit breiten Speicherinterface.

Zur GeForce RTX 3080 Ti gab es in den vergangenen Wochen mehrfach Gerüchte. So wurde zunächst eine Veröffentlichung im April vermutet. Die letzten Meldungen deuten eher auf den Mai hin. Auch eine GeForce RTX 3070 Ti soll es in den kommenden Wochen noch geben.

Gegenüberstellung der Karten RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 GPU GA102 GA102 GA102 Transistoren 28 Milliarden 28 Milliarden 28 Milliarden Fertigung 8 nm 8 nm 8 nm Chipgröße 628,4 mm² 628,4 mm² 628,4 mm² FP32-ALUs 10.496 10.240 8.704 INT32-ALUs 5.248 5.120 4.352 SMs 82 80 68 Tensor Cores 328 320 272 RT Cores 82 80 68 Basis-Takt 1.400 MHz - 1.440 MHz Boost-Takt 1.700 MHz 1.665 MHz 1.710 MHz Speicherkapazität 24 GB 12 GB 10 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X GDDR6X Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 320 Bit Speicherbandbreite 936 GB/s - 760 GB/s TDP 350 W - 320 W Preis 1.499 Euro - 699 Euro

Das zweitschnellste Ampere-Modell soll über 10.240 FP32-Recheneinheiten verfügen und genau wie die GeForce RTX 3090 auf ein 384 Bit breites Speicherinterface setzen, so dass NVIDIA hier 12 GB an Grafikspeicher einsetzen könnte – 2 GB mehr als bei der GeForce RTX 3080. Zwar dürfte auch das längst nicht jedem zufrieden stellen, aber die 24 GB der GeForce RTX 3090 liegen für eine solche Karte wohl außer Reichweite. Anhand der bisher vermuteten Ausbaustufe mit 80 SMs würde die GeForce RTX 3080 Ti der GeForce RTX 3090 recht nahe kommen. Großer Unterschiede wäre aber der erwähnte Speicherausbau. Es gibt zur GeForce RTX 3080 Ti aber auch noch viele Ungereimtheiten und dies nicht nur für den vermuteten Erscheinungstermin im Mai.

Zum Abschluss noch einmal ein Danke an isoO, der uns mit den Bildern seine Karte versorgt hat, so dass wir diese Meldung überhaupt erst erstellen konnten.