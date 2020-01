BIOS-Update vor Start: AMD positioniert die Radeon RX 5600 XT neu

Offiziell startet die Radeon RX 5600 XT am kommenden Dienstag, den 21. Januar. Offenbar aber kommt kurz vor Start noch einmal mehr Bewegung in die Sache, als es dies sonst üblicherweise der Fall ist. UEFI-Updates für die Karten soll die Leistung noch einmal deutlich steigern.

So scheint AMD die technischen Daten nach oben drehen zu wollen, um sich besser gegen die GeForce RTX 2060 zu positionieren. Letztere ist in den vergangenen Tagen stark im Preis gefallen und bereits ab 299 Euro erhältlich. Für die Radeon RX 5600 XT zielt AMD auf die 1080p-Spieler ab, die dann aber auch die Grafikeffekte nicht herunterdrehen müssen.

Gegenüberstellung der Radeon RX 5000 Serie Modell Radeon RX 5700 Radeon RX 5600 XT Radeon RX 5600 XT BIOS-Update Preis ab 309 Euro 279 US-Dollar 279 US-Dollar Technische Daten GPU Navi 10 Navi 10 Navi 10 Fertigung 7 nm 7 nm 7 nm Transistoren 10,3 Milliarden 10,3 Milliarden 10,3 Milliarden GPU-Takt (Basis) 1.465 MHz 1.235 MHz - GPU-Takt (Game) 1.625 MHz 1.375 MHz 1.560 MHz GPU-Takt (Boost) 1.725 MHz 1.560 MHz 1.750 MHz Speichertakt 1.750 MHz 1.500 MHz 1.750 MHz Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speichergröße 8 GB 6 GB 6 GB Speicherinterface 256 Bit 192 Bit 192 Bit Speicherbandbreite 448 GB/s 288 GB/s 336 GB/s Shadereinheiten 2.304 2.304 2.304 Textureinheiten 144 144 144 ROPs 64 64 64 TGP 180 W 150 W 160 W

Vorgestellt hat AMD die Radeon RX 5600 XT mit einem Basis-Takt von 1.235 MHz, in Spielen sollen meist 1.375 MHz erreicht werden und im Boost-Takt sollen bis zu 1.560 MHz möglich sein. Die meisten Grafikkartenhersteller haben ihre Modelle bereits vorgestellt. Die Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6G sollte einen Game-Takt von 1.560 MHz und einen Boost-Takt von 1.620 MHz erreichen. Die Typical Graphics Power, also die Leistungsaufnahme der Karte, sollte bei 150 W liegen. Mit dem neuen BIOS sprechen wir nun von 160 W und der Game- bzw. Boost-Takt wurde auf 1.615 bzw. 1.720 MHz erhöht. Dies entspricht einer Taktsteigerung von etwa 6 %.

Entscheidender ist aber, dass auch der Speicher offenbar deutlich beschleunigt wurde. Anstatt mit 12 Gbps (1.500 MHz) soll er nun 14 Gbps (1.750 MHz) erreichen. Dies bedeutet eine Steigerung der Speicherbandbreite von 288 auf 336 GB/s – ein Plus von 16 %.

Derzeit unklar ist, ob nun weitere UEFI-Updates für andere Modelle folgen werden. Für die Grafikkarten-Hersteller dürfte es nicht einfach sein so kurz vor dem Start noch größere Änderungen vorzunehmen. Während das Anheben des GPU-Taktes in einem gewissen Rahmen nicht ungewöhnlich ist, ist eine Taktsteigerung des Speichers in dieser Form eher selten vorzufinden.

Ein solches BIOS-Update muss sich auch in einem Rahmen bewegen, der von der Hardware zu verkraften ist. Die Strom- und Spannungsversorgung muss mit dem erhöhten Verbrauch ebenso zurechtkommen, wie die Kühlung.

Eine weitere Problematik tut sich in der Produktion der Karten auf. Die ersten Modelle der Radeon RX 5600 XT dürften in China bereits vom Band gelaufen sein und sich auf dem Weg in den Handel befinden. Diese werden also noch das alte UEFI enthalten und müssen dann entsprechend aktualisiert werden. Nicht jeder Nutzer wird sich an ein Updates des UEFI trauen – insofern werden die Supportabteilungen der Hersteller einiges zu tun haben.

Bis zur Klärung des Sachverhalts werden wir uns wohl bis Dienstag gedulden müssen.