Die GeForce RTX 2060 fällt auf 299 Euro

In Vorbereitung auf den Start der Radeon RX 5600 XT, die ab dem 21. Januar im Handel erhältlich sein wird, hat NVIDIA offenbar zusammen mit seinen Partnern die entsprechenden Gegenspieler in Stellung gebracht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Konkurrenz auf einen Start neuer Hardware in dieser Form vorbereitet.

Der kleinste RTX-Ableger in Form der GeForce RTX 2060 startete im Januar des vergangenen Jahres und kostete damals ab 369 Euro. Rund ein halbes Jahr später folgte die GeForce RTX 2060 Super als neu positioniertes Modell und sollte damals 419 Euro kosten.

Ein Blick in den Preisvergleich zeigt einige Einstiegsmodelle nun ab 299 Euro:

Bereits auf der CES war zu erkennen, dass einige Boardpartner von NVIDIA sich dementsprechend vorbereiten. Unter anderem stellte EVGA eine günstige GeForce RTX 2060 KO vor, die genau auf den Preisbereich von 300 Euro abzielt.

Auch bei der GeForce GTX 1660 Super gibt es eine interessante Preisentwicklung:

Derzeit kennen wir nur den US-Preis zur Radeon RX 5600 XT. Diese soll 279 US-Dollar kosten und wäre damit vermutlich etwas günstiger als eine GeForce RTX 2060. Ob sie hinsichtlich der Leistung an diese herankommt, wird sich dann nächste Woche zeigen müssen.