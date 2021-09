Corsair stellt Vengeance RGB (RS/RT) DDR4-Arbeitsspeicher vor

Corsair hat zwei Neuzugänge der Vengeance-DDR4-Kits vorgestellt. Neben den Corsair Vengeance RGB RT präsentierte das Unternehmen auch die Corsair Vengeance RGB RS. Dabei lässt sich das Vengeance RGB RT zu Anfang mit Taktfrequenzen von bis zu 4.600 MHz und als Kit mit bis zu 256 GB erwerben. Beim Vengeance RGB RS steht eine Taktfrequenz von bis zu 3.600 MHz sowie mit Kits von bis zu 128 GB zur Verfügung. Außerdem bieten beide Modelle ein Design mit dynamischer RGB-Panoramabeleuchtung auf neu gestalteten Heatspreadern. Beide Serien setzen laut Herstellerangaben weiterhin auf Leistungs- und Qualitätsmerkmale mit streng geprüften sowie auf Hochleistung und Übertaktungspotenzial optimierte Speicherchips inklusive einer lebenslangen Garantie.

Die speziell für die AMD-Plattform entwickelte Vengeance RGB RT-Baureihe bietet zehn einzeln ansteuerbare RGB-LEDs, die in einer Panorama-Lichtleiste eingefasst wurden. Die Module sind in den Farbvarianten Gunmetal und Weiß verfügbar. Der Dual-Tone-Heatspreader wurde aus Aluminium gefertigt. Beim Einbau in kompatible AMD-Mainboards konfiguriert sich Vengeance RGB RT automatisch auf die maximal vom System unterstützte Geschwindigkeit.

Wie Corsair bekannt gegeben hat, eignen sich die Vengeance RGB RS sowohl für Intel- als auch AMD-Systeme. Hier kommen sechs einzeln ansteuerbare RGB-LEDs zum Einsatz, die ebenfalls in einer Panorama-Lichtleiste eingefasst wurden. Der Heatspreader ist auch aus Aluminium gefertigt. Corsairs Vengeance RGB RS unterstützt zudem Intels XMP 2.0. Die RGB-LEDs der Module lassen sich mit der Corsair iCUE-Software anpassen und mit allen im System vorhandenen iCUE-kompatiblen Geräten synchronisieren.

Beide Serien sind ab sofort im Corsair-Webstore und weltweit bei allen autorisierten Vertriebs- und Fachhändlern erhältlich. Weitere Details findet ihr auf der Produktseite zum Corsair Vengeance RGB RT und Corsair Vengeance RGB RS.

Preise und Verfügbarkeit Corsair Vengeance RGB RT DIMM DDR4 Rev-Z Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 305,00 EUR Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit Corsair Vengeance RGB RS DIMM DDR4 Rev-E Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 96,03 EUR Zeigen >>