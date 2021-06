Teamgroup zeigt DDR5-4800 Module für den Desktop-Einsatz (Update)

So langsam aber sicher trauen sich immer mehr Hersteller aus der Deckung und sprechen über die nächste Generation des Arbeitsspeicher. Bereits im Dezember 2020 gab Teamgroup eine kleine Vorschau, nennt nun aber konkretere Details. Teamgroup hat also ein erstes Speicherkit für den Desktop vorgestellt. Der ELITE U-DIMM DDR5 wird als DDR5-4800 erscheinen und soll Latenzen von CL40-40-40-77 vorzuweisen haben. Die Spannung für den Betrieb des Speichers liegt bei 1,1 V. Bei 2.400 MHz wird eine Transferrate von 38.400 MB/s (PC5 38400) erreicht. Das Speicherkit hat eine Kapazität von 2x 16 GB.

Damit wären die wichtigsten Daten auch schon genannt, denn mehr gibt es aktuell dazu noch nicht zu sagen. Interessanterweise erwähnt Teamgroup gleich eine der Plattformen, die vermeintlich auf DDR5 setzen werden: "The memory module is applicable for Intel 600 series motherboards with DDR5 compatibility." Intel wird mit Alder Lake und der nächsten Plattform-Generation der erste Hersteller sein, der auf DDR5 setzen wird. Gleiches gilt für das Serversegment. Erst mit dem Wechsel auf die AM5-Plattform bzw. Zen-4-Architektur wird auch AMD auf DDR5 setzen.

Einen Termin nennt Teamgroup für den neuen Speicher noch nicht. Dafür aber einen Preis. Das Kit mit 2x 16 GB soll für 399,99 US-Dollar verkauft werden.

In den vergangenen Wochen und Monaten nannten zahlreiche Speicherhersteller erste Details zu DDR5. Corsair ging auf Vorteile in der Transferrate und Kapazität ein. Laut Samsung soll DDR5 recht schnell Geschwindigkeiten von DDR5-7200 und Kapazitäten von 512 GB erreichen. Auch SK Hynix fertigt bereits DDR5 und der Gesamtmarkt wartet auf den Startschuss.

Update: DDR5 auch im deutschen Handel

Inzwischen ist das DDR5-Kit auch im deutschen Handel zu finden. Ein Händler im Preisvergleich listet den Speicher mit 2x 16 GB für 294 Euro.