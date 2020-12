TeamGroup präsentiert DDR5-RAM mit 4.800 MHz für Endkunden

In einer Pressemittelung kündigt TeamGroup das baldige Erscheinen von DDR5-Arbeitsspeicher-Chips für den breiten Markt an. Die ersten Module sollen demnach eine Kapazität von 16 GB bei einer Taktfrequenz von 4.800 MHz bieten. Weiterhin heißt es, man arbeite mit großen Mainboard-Herstellern, wie ASRock, Gigabyte, MSI und ASUS an der Implementierung von DDR5-Speicher, um zu zeigen, dass selbst die allerersten DDR5-basierten Arbeitsspeicher, die Performance der schnellsten DDR4-Module übertreffen würden.

Ein wichtiger Vorteil von DDR5 im Vergleich zu DDR4 sei die einfachere Handhabung. So sollen Kunden die die volle Leistung ihres Arbeitsspeichers ausschöpfen wollen, künftig nicht mehr Einstellungen im BIOS vornehmen. Stattdessen soll man den neuen Speicher einfach einstecken und den Computer wie gewohnt benutzen. Ein weiterer Vorteil von DDR5 ist die Unterstützung höherer Kapazitäten bei den einzelnen Chips. In Zukunft sollen so 64 Gbit statt wie bisher 16 Gbit möglich sein, was höhere Speicherkapazitäten pro RAM-Riegel ermöglichen würde.

Wann Konsumenten der Kauf des neuen Speichers möglich ist, gibt TeamGroup in der Meldung nicht bekannt. Es ist jedoch anzunehmen, dass bereits zur CES im Januar weitere Informationen hierzu bekannt gegeben werden. Momentan gibt es sowieso keine Prozessoren, welche einen Arbeitsspeicher auf DDR5-Basis unterstützen. Ein Support wird voraussichtlich erst im Herbst 2021 mit der Vorstellung von Intel Alder Lake, bzw. der Vorstellung von AMD Zen 4 erfolgen.