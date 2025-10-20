News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#ASUS #ROG-Xbox-Ally #ROG-Xbox-Ally-X #Ryzen-Z2-Extreme #Ryzen-Z2 #Zen-5 #AMD #Ryzen #Xbox #Handheld #Windows-Handheld

ASUS ROG Xbox Ally

Microsoft erklärt Preisstruktur und bestätigt Next-Gen Xbox mit AMD-Hardware

Portrait des Authors


Microsoft erklärt Preisstruktur und bestätigt Next-Gen Xbox mit AMD-Hardware
0

Werbung

In der vergangenen Woche erreichte der Windows-Handheld ROG Xbox Ally (X), eine Zusammenarbeit von ASUS und Microsoft, den Markt. In unserem Test des ROG Xbox Ally X überzeugte die Hardware, die versprochene Xbox-Erfahrung konnte sich allerdings nicht einstellen. Windows 11 bleibt zu prominent und es gibt für den Spieler immer wieder Kontaktpunkte mit der Windows-Oberfläche. Mehr dazu im Test.

Ein weiterer Kritikpunkt war der Preis. Die von uns getestete Variante mit Ryzen Z2 Extreme kostet 899 Euro. Die deutlich schwächere Ausstattung mit Ryzen Z2 A soll 599 Euro kosten.

Laut dem Magazin Variety äußerte sich Sarah Bond, Präsidentin der Xbox-Abteilung bei Microsoft, noch einmal zur Preisstruktur. Auf dem US-Markt kosten die beiden Modelle 599,99, bzw. 999,99 US-Dollar.

We looked at, how do we create multiple options for people? And it really was Asus, because this is their hardware. That is all of their insight into the market, into the feature set, into what people want, to determine the ultimate prices of the devices.
- Sarah Bond, Präsidentin der Xbox-Abteilung

Demnach hat ASUS den Preis für die ROG Xbox Ally (X) festgelegt und es lag nicht in der Entscheidungsgewalt von Microsoft.

ASUS ROG Xbox Ally X

Zudem bestätigt Bond einmal mehr, dass AMD und Microsoft für die nächste Xbox-Generation zusammenarbeiten, was aber nicht weiter überraschend sein sollte. Neben Microsoft wird auch Sony weiterhin auf AMD setzen. Im Falle von Sony mündete diese Zusammenarbeit zuletzt in einer recht offensiven Marketing-Strategie mit gemeinsamen Veröffentlichungen.

We are 100% looking at making things in the future. We have our next-gen hardware in development. We’ve been looking at prototyping, designing. We have a partnership we’ve announced with AMD around it, so that is coming. What we saw here was an opportunity to innovate in a new way and to bring gamers another choice, in addition to our next-gen hardware. We are always listening to what players and creators want. When there is demand for innovation, we’re going to build it.
- Sarah Bond, Präsidentin der Xbox-Abteilung
Quellen und weitere Links

    Werbung

    #ASUS
    #ROG-Xbox-Ally
    #ROG-Xbox-Ally-X
    #Ryzen-Z2-Extreme
    #Ryzen-Z2
    #Zen-5
    #AMD
    #Ryzen
    #Xbox
    #Handheld
    #Windows-Handheld
    KOMMENTARE (0)
    Back to top