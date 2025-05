Werbung

Wie jedes Jahr dreht das Hardwareluxx-Team auf der Computex in Taipeh (Taiwan) zahlreiche Videos, die jede Menge Produktneuheiten und Fortschritte im IT-Sektor aufzeigen. In diesem Jahr haben wir für unsere Leserschaft zahlreiche Videos eingeplant, die einen Blick auf die neuen Produkte ermöglichen werden. Am zweiten Tag der Computex waren es neun Videos. Von Endorfy gab es ein neues Gehäuse mit viel Glas, Sharkoon zeigte eine 3 kg schwere Tastatur, bei Antec gab es Gehäuse und AIOs mit XXL-Displays zu sehen und Colorful schickt stark limitierte RTX 5090 ins Rennen.

Inno3D stellte die 1-Slot-RTX-5090-Karte aus, Thermaltake stattet eine AIO-Kühlung mit vier Displays aus, bei Klevv gab es schnellen DDR5-Speicher und PCIe-5.0-SSDs zu sehen, Zotac zeigte ebenfalls eine wassergekühlte RTX 5090 und ADATA stellte sehr schnelle DDR5-CUDIMMs und weitere Speicherneuheiten in Aussicht.

Endorfy: Neues Case mit viel Glas, Tastatur und Streaming-Parts

Auch bei Endorfy gab es auf der Computex jede Menge Produkte aus den verschiedenen Produktbereichen des Unternehmens zu sehen. Auch wenn das ARX 700 Air bereits seit längerem auf dem Markt ist und auch bereits von uns getestet wurde, so wurde ein brandneues Gehäuse ausgestellt, dass so neu ist, dass es noch keine finale Bezeichnung erhalten hat. Darüber hinaus gibt es eine neue, mechanische Tastatur, ein neues Wireless-Headset und ein neues Streaming-Mikrofon.



Sharkoon: Hochwertige 3-kg-Tastatur und mehr

Sharkoon hat auch dieses Jahr auf der Computex eine breite Produktpalette vorgestellt. Mit vielen Neuheiten aus nahezu allen Produktkategorien – vom Gehäuse über Eingabegeräte bis hin zu Kühlung und Möbeln – will der Hersteller zeigen, dass er die Bedürfnisse seiner Community kennt und gezielt bedienen kann.



Antec: Neue Gehäuse und AIO-Kühlungen mit XXL-Display

Dass Antec breit aufgestellt ist, wird zur Computex einmal mehr deutlich. Mit dem Antec Nine Hundred und dem P180 gibt es neue Gehäuse (mit alten Namen) zu sehen, Antec kann aber auch neue Netzteile und AiO-Kühlungen mit großen Displays präsentieren.



Colorful: Limitierte RTX 5090, etwas RAM und ein AM5-Board

Wir waren in diesem Jahr das erste Mal bei Colorful auf der Computex zu Besuch und konnten dort nicht nur Grafikkarten mit NVIDIA-GPUs antreffen, sondern auch DDR5-Speichermodule, die Neptun-GPU-AIO-Wasserkühlung mit schicker Optik und auch ein X870-Mainboard. Speziell für die Sammler wird Colorful auch eine Doom-Edition (The Dark Ages) zur GeForce RTX 5090 herausbringen, auch wenn die Stückzahl weltweit sehr begrenzt sein wird.



Inno3D: Wassergekühlte GeForce RTX 5090 in Single-Slot-Bauweise

Inno3D ist auch in Deutschland ein bekannter Hersteller von Grafikkarten mit NVIDIA-Chipsätzen und so umfasst das Portfolio von Inno3D auch Grafikkarten der RTX-50-Serie. Für den Einstieg bieten sich die RTX-5060(Ti)-Modelle an. Speziell ist hierbei die Twin-X2-OC-Reihe zu nennen. Das Highlight auf dem Stand auf der Computex war jedoch ganz klar die GeForce RTX 5090 mit Single-Slot-Blende - natürlich mit Wasser gekühlt.



Thermaltake: AiO-Kühlung mit vier Displays

Auf Thermaltaltakes Computex-Stand geht es abwechslungsreich zu. Man zeigt nicht nur ein neues Towergehäuse, sondern auch eine ungewöhnliche AiO-Kühlung mit gleich vier Displayflächen und Sim-Racing-Produkte.



Klevv: Schneller DDR5-Speicher und schnelle PCIe-5.0-SSD

Beim Speicherspezialisten Klevv gibt es zur Computex sowohl schnellen und schicken Arbeitsspeicher als auch neue PCIe-5.0-SSDs.

Klevv entwickelt mit dem Genuine V RGB aktuell schnellen DDR5-Speicher, der für den Gaming- und OC-Bereich gedacht ist. Optisch fallen rosegoldene Einrahmumgen der A-RGB-LEDs auf. Mit der Beleuchtungsintensität ist Klevv aktuell aber noch nicht ganz zufrieden, bei der Verkaufsversion sollen die LEDs noch heller leuchten. Trotz des Prototypen-Status werden übertaktet knapp 10.600 MT/s erreicht. Klevv plant 16-, 24- und 32-GB-Module.

Zotac: Wassergekühlte RTX 5090 und Upgrades für Mini-PCs und das Zone

Der jährlich Besuch bei Zotac auf der Computex ist obligatorisch. Und auch in diesem Jahr hat der Hersteller eine Fülle neuer Produkte mit dabei, die wir uns anschauen konnten, darunter Grafikkarten, kompakte Komplettsysteme und eine neue Variante der hauseigenen Mini-PC-Serie.



ADATA: Schnelle CUDIMMs und weitere Speicherneuheiten

ADATA und XPG haben auf der Computex 2025 ein breites Portfolio neuer Produkte vorgestellt. Der Fokus lag dabei auf modernen Speicherlösungen, kompakten Gehäusen sowie einer Kooperation im GPU-Bereich.



