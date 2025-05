Werbung

Auf Thermaltaltakes Computex-Stand geht es abwechslungsreich zu. Man zeigt nicht nur ein neues Towergehäuse, sondern auch eine ungewöhnliche AiO-Kühlung mit gleich vier Displayflächen und Sim-Racing-Produkte.

Als Gehäuseneuheit haben wir uns das View 600 TG angesehen. Der Serienname macht bereits deutlich, dass es ein Showmodell ist. Die Hardware im Inneren kann entsprechend mit einem Panoramablick präsentiert werden. Thermaltake wird dieses Modell in ganz unterschiedlichen Farbvarianten anbieten. Als großzügiges E-ATX-Gehäuse nimmt das View 600 TG leistungsstarke High-End-Hardware auf. Es bietet zehn 140-mm-Lüfterplätze, wird aber von Thermaltake lüfterlos ausgeliefert. Alternativ ist die Montage von 420-mm-Radiatoren möglich. Auch Thermaltakes 6-Zoll-LCD-Panel-Kit findet Platz.

Mit dem Verkaufsstart ist im dritten Quartal zu rechnen, der Preis soll im Bereich um die 150 Euro liegen.

Während mehrere andere Hersteller auf der Computex AiO-Kühlungen mit XXL-Display zeigen, geht Thermaltake einen etwas anderen Weg. Die Minecube 360 Ultra ARGB bringt auf ihrer würfelförmigen Pumpenabdeckung gleich vier Displays unter, die dann aus den unterschiedlichen Blickwinkeln sichtbar sind und für einen ganz eigenen Look sorgen. Thermaltake plant, die Minecube 360 Ultra ARGB im vierten Quartal in Schwarz und in Weiß auf den Markt zu bringen.

Man geht aktuell von einem Preis von etwa 350 Euro aus.

Nicht weniger eindrucksvoll sind die Sim-Racing-Produkte von Thermaltake. Man kann mittlerweile komplette Setups für unterschiedliche Preisklassen anbieten. Das Einsteigerset startet preislich bei etwa 700 Euro und umfasst Wheelbase, Lenkrad und Pedale. Ein Einsteiger-Gestell mit Stuhl kostet in etwa 400 Euro. Kombiniert wäre ein komplettes Kit also für etwa 1.100 Euro möglich. Darüber bietet Thermaltake aber auch etliche noch höherklassigere (und höherpreisige) Modelle an.