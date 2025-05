Werbung

Auch bei Endorfy gab es auf der Computex jede Menge Produkte aus den verschiedenen Produktbereichen des Unternehmens zu sehen. Auch wenn das ARX 700 Air bereits seit längerem auf den Markt ist und auch bereits von uns getestet wurde, so wurde ein brandneues Gehäuse ausgestellt, dass so neu ist, dass es noch keine finale Bezeichnung erhalten hat. Darüber hinaus gibt es eine neue, mechanische Tastatur, ein neues Wireless-Headset und ein neues Streaming-Miktofon.

Im Gegensatz zum ARX 700 Air ist das noch namenlose, neue Gehäuse völlig anders gestaltet worden und bietet eine gebogene Glasfront, sodass die verbaute Hardware gerade inklusive RGB-LED-Beleuchtung schön zur Geltung kommen kann. Von der Größe her kann der Namenlose Mainboards bis hoch zum ATX-Format aufnehmen. Für eine längere Grafikkarte ist ebenfalls genügend Platz vorhanden. Das neue Gehäuse wird einerseits bald einen Namen tragen dürfen und wird es schwarz und in weiß geben. Der Preis steht aufgrund der internationalen Zoll-Krise noch nicht fest. Angepeilt werden von Endorfy jedoch um die 150 Euro.

Endorfys kabellose Maus mit der Bezeichnung LIV Plus Wireless hatten wir ebenfalls bereits im Test, konnte gut abschneiden und erhielt von uns auch einen Award. Gänzlich neu ist dann die CELERIS 1800 als mechanische Tastatur. In Eigenregie kommen Switches von Endorfy selbst zum Einsatz. Alle Tasten können auf Wunsch gegen andere Farben ausgetauscht werden. An der Seite wurde von Endorfy eine Lautstärke-Wippe und auch ein Mute-Button eingelassen.

Praktisch ist ein Switch zum Umschalten vom PC- in den Mac-Modus, sodass die CELERIS 1800 über alle Plattformen hinweg kompatibel ist. Da die Verbindung zum PC oder Mac mittels Bluetooth kabellos erfolgt, ist auch kein Kabel vorhanden. Laut Endorfy soll die CELERIS 1800 99 Euro kosten und könnte ein gutes Preis-/Leistungs-Produkt werden. Diese Tastatur werden wir uns in einem Test näher anschauen.

Für den Streaming-Einsatz wird mit dem SOLUM Streaming M2 ein überarbeitetes Mikrofon geben und mit dem WIRO Plus ein neues Wireless-Headset. Der große Vorteil des Headsets ist, dass bis zu zwei Geräte gekoppelt werden können. Wenn während der Gaming-Session beispielsweise das Smartphone durch einen eingehenden Anruf klingelt, kann mittels Schalter bequem auf das Smartphone umgeschaltet werden. Einen Preis hatte Endorfy für uns noch nicht.