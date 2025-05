Werbung

Wir waren in diesem Jahr das erste Mal bei Colorful auf der Computex zu Besuch und konnten dort nicht nur Grafikkarten mit NVIDIA-GPUs antreffen, sondern auch DDR5-Speichermodule, die Neptun-GPU-AIO-Wasserkühlung mit schicker Optik und auch ein X870-Mainboard. Speziell für die Sammler wird Colorful auch eine Doom-Edition (The Dark Ages) zur GeForce RTX 5090 herausbringen, auch wenn die Stückzahl weltweit sehr begrenzt sein wird.

Von NVIDIAs Blackwell-Architektur ist seit zwei Tagen mit der GeForce RTX 5060 das kleinste Modell mit lediglich 8 GB an VRAM erhältlich, von der es auch bei uns keinen Test gab. Das Ultra-Modell mit dem Graffiti-Schriftzug wird mit drei Lüftern ausgestattet sein. Passend zu dieser Optik wird Colorful auch DDR5-Speichermodule bereitstellen. Wesentlich interessanter war dann doch die GeForce RTX 5080 aus der iGame-Reihe, die nicht nur den GB203-400-Chip von NVIDIA mitbringt, sondern auch ein kleines, klappbares Display. Optional kann dieses Display auch abgenommen und eine andere Stelle im Gehäuse finden.

Mit der Doom-Edition zum neuen Titel "The Dark Ages" stellte Colorful auch eine GeForce RTX 5090 aus. Doch da diese Grafikkarte weltweit auf gerade einmal zehn Stück extrem limitiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, an die Doom-Edition zu gelangen, sehr sehr unwahrscheinlich sein. Und selbst wenn, möchte man sich nicht ausmalen, wie hoch der Preis ausfallen wird. Die Doom-Edition hat viel mehr einen Sammlerwert und wäre für den Praxis-Einsatz viel zu schade.

Die Neptun-Serie mit der beeindruckend aussehenden AIO-Wasserkühlung wird es leider nicht einzeln zu kaufen geben, sondern nur als Komplettsystem mit den Wasserkühlungs-Komponenten inklusive CPU-Kühlung. Passenderweise gibt es zu diesem Komplettsystem auch Neptun-DDR5-Arbeitsspeicher. Generell zum Kauf wird es die neuen Shadow-2-Arbeitsspeicher-Module geben. Colorful teilte uns mit, dass es Modelle geben wird, die bis 8.000 MT/s ermöglichen. Inklusive Overclocking sollen je nach Güte der ICs 10.000 MT/s drin sein.

Last but not least wurde auch ein X870-Mainboard in heller Optik mit weißem ATX-PCB und silberfarbenen Kühlern gezeigt. Mit an Bord ist ein praktischer und inzwischen üblicher PCIe-Release-Button, um die dedizierte Grafikkarte komfortabel zu entfernen. Dieses Mainboard werden wir uns in die Redaktion holen und für unsere Leser testen.