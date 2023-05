Werbung

Ein funktionales Gehäuse ohne Schnickschnack, das zu einem moderaten Preis angeboten wird, aber einen hohen Airflow verspricht - das soll das neue Arx 700 Air von Endorfy sein. Dabei setzt Endorfy nicht nur auf eine Meshfront, sondern auch konsequent auf 140-mm-Lüfter. Schon ab Werk sind davon gleich fünf Stück vormontiert.

Die in Polen beheimatete Marke Endorfy ist der Nachfolger von SilentiumPC. Und in der Tradition von SilentiumPC ist auch Endorfy darum bemüht, vor allem Produkte mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Das Arx 700 Air ist da keine Ausnahme. Der großzügige Midi-Tower soll sich gut auch für leistungsstarke und hitzige Gaming-Hardware eignen. Besonders großzügig zeigt sich Endorfy bei der Lüfterbestückung. Schon ab Werk sind ganze fünf 140-mm-Lüfter vormontiert. Gegenüber 120-mm-Lüfter versprechen diese größeren Lüfter einen deutlich höheren Volumenstrom bei gleicher Drehzahl. In Kombination mit Meshfront und Meshdeckel soll so für eine leistungsstarke Kühlung gesorgt werden.

Auch Wasserkühlungsnutzer kommen auf ihre Kosten. Sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel können Radiatoren bis hin zum 360- bzw. 280-mm-Format montiert werden. Dazu zeigt sich der Midi-Tower auch bei der maximalen CPU-Kühlerhöhe und der maximalen Grafikkartenlänge sehr großzügig - und zwar so großzügig, dass alle handelsüblichen Towerkühler und Grafikkarten Platz finden sollten.

Endorfy ruft für das Arx 700 Air eine UVP von 109 Euro auf. Für ein Gehäuse mit fünf 140-mm-Lüftern und den Nutzungsmöglichkeiten des Arx 700 Air wirkt dieser Preis auf den ersten Blick sehr attraktiv. Alternativ gibt es mit dem Arx 700 ARGB eine Variante mit vier LED-Lüftern, die 119 Euro kosten soll. Als etwas kompaktere und günstigere Alternativen bietet Endorfy zudem das Arx 500 Air für 99 Euro und das Arx 500 ARGB für 109 Euro an.

Ausgeliefert wird das Arx 700 Air mit Anleitung, Montagematerial (darunter zahlreichen Gummiringen für die Laufwerksmontage) und schwarzen Kabelbindern.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: