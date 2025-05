Werbung

Für den Einstieg bietet Inno3D ab sofort auch eine die RTX-5060(Ti)-Modelle an. Speziell ist hierbei die Twin-X2-OC-Reihe zu nennen. Das Highlight auf dem Stand auf der Computex war jedoch ganz klar die GeForce RTX 5090 mit Single-Slot-Blende, die mit Wasser gekühlt wird.

Vorgestern wurde die GeForce RTX 5060 offiziell von NVIDIA gelauncht, zu der es beabsichtigt keine Reviews gibt, um nicht aufzuzeigen, dass 8 GB VRAM im Jahr 2025 nicht mehr wirklich zeitgemäß sind. Doch für diesen Umstand kann Inno3D natürlich nichts und bietet dennoch auch zur GeForce RTX 5060 ein paar Modelle an. Zu nennen ist da in erster Linie die Twin-X2-OC-Serie, die es wahlweise in Weiß und in Schwarz geben wird. Gleichermaßen gilt dies auch für die Modelle der GeForce RTX 5060 Ti.

Bis hoch zur GeForce RTX 5090 ist Inno3D mit zahlreichen Grafikkarten fest am Markt beteiligt, sodass auf der Messe noch viele weitere Grafikbeschleuniger mit NVIDIAs Blackwell-Chips ausgestellt wurden. Für uns war jedoch die iChill Frostbite Pro mit der GB202-300-GPU besonders interessant. Anhand des Chips wird erkenntlich, dass es sich um eine GeForce RTX 5090 handelt und demnach auch über einen 32 GB großen GDDR7-Speicher samt 512-Bit-Speicherinterface verfügt.

Das Besondere an der Karte ist jedoch, dass diese im Single-Slot-Design sehr platzsparend ist und gerade in Workstations für KI-Workloads in höherer Anzahl lukrativ erscheint. Aufgrund der Single-Slot-Blende wird klar, dass für den Abtransport der TDP von 575W nur mit Wasser infrage kommen kann und so ist es auch. In Zusammenarbeit mit Alphacool wurde mit der iChill Frostbite Pro ein gemeinsames Produkt auf die Beine gestellt, das sich mit voller Garantie in einen Custom-Wasserkühlungskreislauf einbinden lässt. Auch mit der Anwesenheit des GB203-400-Chips für die GeForce RTX 5080 wird es eine iChill Frostbite Pro von Inno3D geben

Ein Preis für die GeForce RTX 5090 iChill Frostbite Pro gibt es derzeit noch nicht. Dass dieser jedoch nicht niedrig ausfallen wird, sollte klar sein.