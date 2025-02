Werbung

Auch am Wahltag zur Bundestagswahl werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche, während der wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gingen. Wir haben nicht nur die Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder Sniper Elite Resistance angespielt, sondern auch die Razer Viper V3 Pro, die Corsair iCUE LINK RX120 MAX, die NZXT Function Elite MiniTKL und den MSI MPG 272URXDE QD-OLED getestet. Highlight der Woche dürfte pünktlich zum Marktstart der NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti unser Test zu eben dieser gewesen sein, zu der wir auch bereits die ersten Custom-Modelle auf dem Prüfstand hatten.

Donnerstag, 13.02.2025: Die Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G im Test

Bevor es mit der GeForce RTX 5070 (Ti) an die kleineren Blackwell-Modelle geht, schauen wir uns heute mit der Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G ein weiteres High-End-Modell der GeForce RTX 5090 an. In allen Dimensionen versucht Gigabyte bei diesem Modell das Maximum herauszuholen: Leistung, Kühlung und Optik. In den Benchmarks, Messungen und der detaillierten Betrachtung der Funktionen schauen wir uns die Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G nun genauer an... [weiterlesen]

Freitag, 14.02.2025: Sniper Elite Resistance angespielt

Dieses Jahr feiert das Franchise rund um Sniper Elite schon sein 20-jähriges Jubiläum. Im Oktober 2005 erschien der erste Teil der Reihe. Entwickler Rebellion hat nun am 30. Januar 2025 den mittlerweile sechsten Teil der Hauptreihe veröffentlicht... [weiterlesen]

Freitag, 14.02.2025: Razer Viper V3 Pro im Test

Mit der Viper V3 Pro hat Razer eine neue Gamingmaus veröffentlicht, die mit professionellen Spielern für professionelle Spieler entwickelt wurde. Als Kerneigenschaften soll der neue Gaming-Nager dann ein leichtes Gewicht und eine hohe Performance kombinieren. Wie gut das gelingt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Sonntag, 16.02.2025: Corsair iCUE LINK RX120 MAX im Test

Corsair ordnet den iCUE LINK RX120 MAX als besonders leistungsstarken 120-mm-Lüfter im iCUE-LINK-Ökosystem ein. Der 30 mm dicke Lüfter läuft mit bis zu 2.000 U/min und soll sowohl mit hohem statischen Druck als auch mit hohem Volumenstrom überzeugen... [weiterlesen]

Montag, 17.02.2025: NZXT Function Elite MiniTKL im Test

Heute testen wir die NZXT Function Elite MiniTKL, eine kompakte Gaming-Tastatur mit anpassbaren Schaltern. Die Magnetic Switches basieren auf der Hall-Effect-Technologie und ermöglichen eine individuell einstellbare Tastenbetätigung. Eine Polling-Rate von 8.000 Hz, Rapid Trigger und Snap Overrides sollen eine schnelle Reaktionszeit unterstützen... [weiterlesen]

Dienstag, 18.02.2025: ARCTIC Senza – Die lautlose Revolution für den Arbeitsplatz [Anzeige]

Im Dezember brachte ARCTIC seinen ersten Komplett-PC auf den Markt, der nicht nur mit einer guten Alltagsleistung auf sich aufmerksam machen, sondern obendrein mit einem außergewöhnlichen Konzept aufwarten kann. Das Erstlingswerk der Braunschweiger wird unterhalb der Tischkante montiert und schafft so mehr Platz und Ordnung auf dem Schreibtisch, während er zugleich passiv und damit völlig lautlos betrieben wird. Das schafft spannende Einsatzmöglichkeiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 19.02.2025: Die GeForce RTX 5070 Ti im Test

Mit der GeForce RTX 5070 Ti folgt heute der dritte Vertreter der GeForce-RTX-50-Serie auf Basis der Blackwell-Architektur. Bei der GeForce RTX 5070 Ti handelt es sich zudem um das erste Modell, welches unter die Preisschwelle von 1.000 Euro fällt. Zum heutigen Tag konzentrieren wir uns auf die GeForce RTX 5070 Ti und dabei auf das Modell, welches zur unverbindlichen Preisempfehlung auf den Markt kommen soll. Dabei handelt es sich um die MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X, die nun nachweisen muss, dass sie im früheren High-End-Segment (auf den Preis bezogen) nun die neue Mittelklasse definieren kann... [weiterlesen]

Donnerstag, 20.02.2025: MSI MPG 272URXDE QD-OLED im Test

Die QD-OLED-Technik geht in die nächste Runde: Zur CES 2025 wurden die ersten Geräte vorgestellt, die die UHD-Auflösung im 27-Zoll-Format bringen, also mit einer gesteigerten Pixeldichte aufwarten können. Nur wenige Wochen später haben wir den MSI MPG 272URXDE QD-OLED im Test, der zeigt, dass vieles von der Vorgängergeneration wiederzufinden ist, es im Detail aber manche Verbesserung gibt... [weiterlesen]

Donnerstag, 21.02.2025: Drei (zu teure) Modelle der GeForce RTX 5070 Ti im Test

Nachdem wir uns gestern mit der MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X das Einstiegs-Modell der GeForce RTX 5070 Ti zum Einstiegspreis angeschaut haben, folgen heute die Custom-Modelle. Dabei handelt es sich jeweils um eine Karte von ASUS, Gigabyte und weiteres Modell von MSI. Bei einer ausreichenden Verfügbarkeit sollen diese teurer als die 879 Euro der unverbindlichen Preisempfehlung von NVIDIA und seinen Partnern sein. Ob sich der Aufpreis im Hinblick auf die Leistung, bessere Kühlung oder sonstige Funktionen lohnt, soll Bestandteil dieses Tests sein... [weiterlesen]