Wir testen die NZXT Function Elite MiniTKL. Die kompakte Gaming-Tastatur verfügt über anpassbare Schalter. Die Magnetic Switches basieren auf der Hall-Effect-Technologie und ermöglichen eine individuell einstellbare Tastenbetätigung. Eine Polling-Rate von 8.000 Hz, Rapid Trigger und Snap Overrides sollen eine schnelle Reaktionszeit unterstützen.

Durch das Tenkeyless-Format (TKL) ohne Ziffernblock bleibt die Tastatur platzsparend und bietet mehr Bewegungsfreiheit für die Maus. Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse sowie doppelt gespritzte PBT-Keycaps sollen zur Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit beitragen.

Die Kombination aus Individualisierbarkeit, kompakter Bauweise und speziellen Gaming-Funktionen macht die NZXT Function Elite MiniTKL zu einer interessanten Option. Wir überprüfen, ob die Tastatur ihre technischen Versprechen einhalten kann und wie sie sich in der Praxis bewährt.

Technische Details

Die NZXT Function Elite MiniTKL setzt auf NZXT Magnetic Switches, die eine kontaktlose Betätigung ermöglichen. Hierbei erfassen die Schalter ihre Betätigung über Magnetfelder, wodurch theoretisch eine langlebige Nutzung ermöglicht wird. Besonders interessant für Spieler soll die einstellbare Aktuation sein, die es erlaubt, den Betätigungspunkt jeder Taste individuell im Bereich von 0,6 mm bis 4,0 mm festzulegen.

Zusätzlich kommt die Tastatur mit Rapid Trigger, einer Funktion, die es ermöglicht, Tasten sofort zurückzusetzen, sobald sie nicht mehr gedrückt werden. Dadurch wird eine extrem schnelle Wiederholungsrate erreicht, was besonders in Spielen mit hoher Eingabegeschwindigkeit von Vorteil sein soll. Mit Snap Overrides wird zudem sichergestellt, dass die letzte Eingabe priorisiert wird, was insbesondere in kompetitiven Shootern präzisere Bewegungen erlaubt und eine verbesserte Kontrolle über das Gameplay ermöglichen soll.

Die Gasket-Mount-Konstruktion bietet dabei einen leicht gedämpften Tastenanschlag, da das Gehäuse durch Dichtungen von der Platte entkoppelt ist. Diese Bauweise reduziert Vibrationen und sorgt für eine angenehmere Akustik beim Tippen. Ergänzend dazu kommen doppelt gespritzte PBT-Keycaps zum Einsatz, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und eine angenehme Oberflächenstruktur mit sich bringen.

Ein weiteres Highlight ist die RGB-Beleuchtung, die sowohl pro Taste als auch über einen LED-Perimeter gesteuert werden kann. Nutzer haben hier die Möglichkeit, Beleuchtungseffekte direkt an der Tastatur oder über die NZXT-CAM-Software individuell anzupassen. Die Software bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter verschiedene Lichteffekte, Makro-Programmierung und Tastenbelegungsoptionen. Dadurch kann die Tastatur nicht nur optisch personalisiert, sondern auch funktional auf spezifische Anforderungen angepasst werden.

In puncto Konnektivität setzt die Tastatur auf ein USB-C-auf-USB-A-Kabel, das abnehmbar ist. Zudem ist die Tastatur mit Windows, Mac, Xbox und PlayStation kompatibel, was sie für eine breite Nutzergruppe interessant macht. Dank der integrierten Onboard-Speicherprofile können individuelle Einstellungen direkt auf der Tastatur gespeichert und ohne erneute Konfiguration genutzt werden.