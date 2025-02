Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Corsair Nautilus 360 RS kräftig auf den Zahn gefühlt, oder den Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 getestet, sondern auch den nerdytec Couchmaster Cycon3 ausprobiert, die Lian Li Uni Fan TL LCD Wireless 120 auf den Prüfstand gestellt und dem Intel Core Ultra 9 285H einer ersten Leistungsanalyse unterzogen. Ansonsten standen die be quiet! Silent Loop 3 420mm und das ASUS ROG Maximus Z890 Hero sowie der Samsung Odyssey G8 G80SD und die Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G auf dem Prüfstand.

Donnerstag, 06.02.2025: Corsair Nautilus 360 RS und Nautilus 360 RS ARGB im Test

Die AiO-Kühlungen aus Corsairs Nautilus-RS-Serie sollen Nutzer ansprechen, die auf iCUE LINK verzichten können oder wollen. Dabei werden sowohl 240- als auch 360-mm-Modelle mit und ohne Beleuchtung angeboten. Der Verzicht auf iCUE LINK wirkt sich auch positiv auf die Preise aus... [weiterlesen]

Freitag, 07.02.2025: Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 im Test

Die Kombination aus hohen Taktraten, niedrigen Timings und zugleich einer möglichst hohen Kapazität, abgestimmt auf die jeweilige Plattform, sind sicherlich die Wunschvorstellung für den Arbeitsspeicher. Mit einem XTREEM-ARGB-Kit von Teamgroup schauen wir uns ein solches Kit an, welches sowohl für die aktuelle AMD- wie auch Intel-Plattform vorgesehen ist. Wir haben das Kit im Zusammenspiel mit Arrow Lake getestet... [weiterlesen]

Sonntag, 09.02.2025: nerdytec Couchmaster Cycon3 ausprobiert

Die deutsche Firma nerdytec hat sich auf die Produktion von Gaming-Möbeln der etwas anderen Art spezialisiert. Ihre Couchmaster-Reihe ermöglicht entspanntes und ergonomisches Zocken und Arbeiten von der heimischen Couch aus. Wir konnten den neuen Couchmaster Cycon3 ausprobieren... [weiterlesen]

Sonntag, 09.02.2025: Lian Li Uni Fan TL LCD Wireless 120 im Test

Der Uni Fan TL LCD Wireless 120 ist das auffälligste Modell innerhalb der neuen Uni Fan Wirelesss-Reihe. Dieser Lüfter bietet nicht nur eine kabellose Steuerung von Drehzahl und Beleuchtung, sondern präsentiert sich dazu sowohl mit einem 1,6-Zoll-Display als auch mit A-RGB-Beleuchtung und seitlichen Unendlichkeitsspiegeln... [weiterlesen]

Montag, 10.02.2025: Intel Core Ultra 9 285H im Test

Für das Premium-Segment bei den Notebooks sieht Intel die Core-Ultra-200-Prozessoren auf Basis von Arrow Lake-H vor. Diese wurden im Januar auf der CES zusammen mit Arrow Lake-HX und Arrow Lake-U vorgestellt. Für Arrow Lake-H gibt es einige Änderungen in Aufbau und Design gegenüber Arrow Lake-HX, denn Arrow Lake-H basiert im Aufbau auf dem Meteor-Lake-Design. Es kommen also die neuen Lion-Cove- und Skymont-Kerne zum Einsatz, allerdings auch wieder in einem dreistufigen Design mit Low-Power-Efficiency-Kernen. Zudem sieht Intel hier eine angepasste Xe-Architektur mit XMX-Einheiten vor... [weiterlesen]

Dienstag, 11.02.2025: be quiet! Silent Loop 3 420mm im Test

be quiet! bringt die nächste Generation seiner AiO-Kühlungen der Oberklasse an den Start. Die Silent-Loop-3-Serie erhält dabei erstmalig ein 420-mm-Modell. Dazu lassen bei allen Modellen Performanceoptimierungen wie eine große Kühlrippenfläche im Kühler und wie die PWM-Pumpe mit Dreikammerdesign auf eine hohe Kühlleistung hoffen... [weiterlesen]

Mittwoch, 12.02.2025: ASUS ROG Maximus Z890 Hero im Test

Intel war seit der Veröffentlichung der Core-Ultra-200S-Prozessoren (Arrow Lake-S) sehr bemüht, mit Microcodes und ME-Updates (Management Engine) die Stabilität und auch die Performance der LGA1851-Plattform zu verbessern. Inzwischen haben weitestgehend alle Mainboard-Hersteller die entsprechenden Updates für die Mainboard-Besitzer herausgegeben. Spätestens jetzt kann auch das ASUS ROG Maximus Z890 Hero für Enthusiasten eine gute Wahl darstellen, das wir in diesem Test durchleuchten und gegen die anderen LGA1851-Mainboards antreten lassen möchten... [weiterlesen]

Donnerstag, 13.02.2025: Samsung Odyssey G8 G80SD im Test

Der Samsung Odyssey G8 G80SD setzt auf das bekannte 32 Zoll große QD-OLED-Panel, das uns schon einige Male überzeugen konnte, macht aber eine entscheidende Sache anders: Er nutzt ein mattes Coating. Wie sich das auf die Praxis auswirkt und wie stark sich eine unpassende Software auf einen Monitor auswirken kann, klärt unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 13.02.2025: Die Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G im Test

Bevor es mit der GeForce RTX 5070 (Ti) an die kleineren Blackwell-Modelle geht, schauen wir uns heute mit der Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G ein weiteres High-End-Modell der GeForce RTX 5090 an. In allen Dimensionen versucht Gigabyte bei diesem Modell das Maximum herauszuholen: Leistung, Kühlung und Optik. In den Benchmarks, Messungen und der detaillierten Betrachtung der Funktionen schauen wir uns die Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G nun genauer an... [weiterlesen]

Freitag, 14.02.2025: Sniper Elite Resistance angespielt

Dieses Jahr feiert das Franchise rund um Sniper Elite schon sein 20-jähriges Jubiläum. Im Oktober 2005 erschien der erste Teil der Reihe. Entwickler Rebellion hat nun am 30. Januar 2025 den mittlerweile sechsten Teil der Hauptreihe veröffentlicht... [weiterlesen]