Intel war seit der Veröffentlichung der Core-Ultra-200S-Prozessoren (Arrow Lake-S) sehr bemüht, mit Microcodes und ME-Updates (Management Engine) die Stabilität und auch die Performance der LGA1851-Plattform zu verbessern. Inzwischen haben weitestgehend alle Mainboard-Hersteller die entsprechenden Updates für die Mainboard-Besitzer herausgegeben. Spätestens jetzt kann auch das ASUS ROG Maximus Z890 Hero für Enthusiasten eine gute Wahl darstellen, das wir in diesem Test durchleuchten und gegen die anderen LGA1851-Mainboards antreten lassen möchten.

Die Interessenten der ROG-Platinen aus der Ober- und High-End-Klasse müssen Preise jenseits der 700-Euro-Marke akzeptieren, was auch das ROG Maximus Z890 Hero betrifft. Diese ATX-Platine kann ab 737 Euro erworben werden, stellt dafür jedoch auch die meisten Anwender völlig zufrieden, was die Ausstattung und die Extras angeht. So wird der LGA1851-Prozessor von einem kräftigen 22+1+2+2-Phasendesign angetrieben und ASUS setzt für die 22 VCore-Phasen auf 110-A-Power-Stages. Somit kann der Anwender mit dem ROG Maximus Z890 Hero ordentlich Beine machen, sofern dieser bereit dazu ist. Doch auch die restlichen Merkmale sind neben dem Preis ebenfalls sehr gehoben.

Von der ATX-Platine ist auf dem ASUS ROG Maximus Z890 Hero nur wenig zu sehen und wird mit zahlreichen Kühlern und weiteren Abdeckungen verdeckt. Besonders auffällig sind der C-förmige VRM-Kühler und der große M.2-Kühler mit dem Hero-Schriftzug. Auf Höhe des PCHs ist das ROG-Logo sichtbar, das natürlich nicht fehlen darf.

Die technischen Eigenschaften

Die technischen Daten des ASUS ROG Maxiumus Z890 Hero in der Übersicht:

Die Daten des ASUS ROG Maxiumus Z890 Hero in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Maxiumus Z890 Hero Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe VRM-Ausstattung 27 Phasen (22+1+2+2)



Spannungswandler:

22x Infineon PMC41430AUMA1 (110A, VCore)

2x Vishay SiRA14DP (46A, GT)

2x Infineon PMC41420AUMA1 (90A, SA)

2x Monolithic Power Systems MP87681 (80A, VNNAON)



PWM-Controller:

1x ASP2412 (max. 12 Phasen, für VCore und GT)

1x Monolithic Power Systems M2940C (max. 2 Phasen für SA und VNNAON) Preis

ab 703 Euro Webseite ASUS ROG Maximus Z890 Hero

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.800 MT/s (4.400 MHz) (1DPC 1R) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs), CUDIMM-Support Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890

1x PCIe 4.0 x1 (x1) über Intel Z890

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z890

1x SFF-8654-4i bis PCIe 4.0 x4/4x SATA 6GBit/s über Intel Z890

3x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU (2x shared)

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890

USB CPU:

2x Thunderbolt 4 (USB bis 20 GBit/s)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern, 60W PD)

6x USB 3.2 Gen2 (5x extern, 1x intern)

6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 (über CPU/iGPU)

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel BE200, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt 2x USB-C, Thunderbolt 4 (40 GBit/s), USB (20 GBit/s) über CPU LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)

1x 2,5 GBit/s-LAN (Intel I226-V) Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

ESS Sabre ES9219Q Quad DAC

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

1x 4-Pin W_Pump+-Header Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Flex-Key-Button,, Retry-Button, Diagnostic-LED, Alteration-Switch



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Start-Guide

USB-Stick mit Treiber und Software

vier SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

sechs M.2-Gummi-Abstandshalter

ein M.2-Q-Latch

drei M.2 Q-Slides

M.2-Wärmeleitpad

DDR5-Lüfter-Halterung

ARGB-Verlängerungskabel

ROG-Schlüsselanhänger

ROG-Sticker

ROG-Dankkarte

ROG-Flaschenöffner

Bei einem Anschaffungspreis von mehr als 700 Euro darf der Käufer auch etwas an Zubehör erwarten. Neben den Pflichtbeigaben (Quick Start Guide und WLAN-Antenne) legt ASUS zahlreiches M.2-Zubehör mit in den Karton. Doch auch vier SATA-Kabel, ein ARGB-Verlängerungskabel und sogar eine Lüfter-Halterung für den DDR5-Arbeitsspeicher konnten wir ausfindig machen.