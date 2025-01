Werbung

Die vergangene Woche stand natürlich voll und ganz im Zeichen der CES 2025, die in diesem Jahr zahlreiche neue Notebooks und Komponenten hervorbrachte. Trotzdem gingen wieder einige Testartikel online. Wir haben nicht nur der externen Grafiklösung Minisforum MGA1 eGPU auf den Zahn gefühlt oder das Acer Predator Helios Neo 16 (2024) getestet, sondern auch den Corsair Xeneon 34WQHD240-C, die Montech MKey und die AVM FRITZ!Box 5690 Pro ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Außerdem hatten wir das Gigabyte B850 Eagle WiFi6E und das Corsair Frame 4000D pünktlich zum Marktstart bei uns im Test und spielten das neue Indiana Jones an.

Montag, 30.12.2024: Die externe Minisforum MGA1 eGPU ausprobiert

Aufgrund der Beschränkung auf die integrierte iGPU sind viele Mini-PCs und Laptops leistungsmäßig nicht in der Lage, aktuelle Spielekracher ruckelfrei auf den Bildschirm zu bringen. Eine externe Grafikkarte kann hier Abhilfe schaffen und für ein deutliches Leistungsplus sorgen. Ein solches Modell ist die MGA1 von Minisforum, welche sich über eine OCuLink-Schnittstelle anschließen lässt und obendrein als eine Art Docking-Station zusätzliche Anschlüsse zur Verfügung stellt. Wie das in der Praxis funktioniert, das zeigen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten auf... [weiterlesen]

Dienstag, 31.12.2024: Corsair Xeneon 34WQHD240-C im Test

Zur Computex vorgestellt, jetzt endlich auf unserem Schreibtisch: Der Corsair Xeneon 34WQHD240-C, der ein aktuelles curved QD-OLED-Panel mit dem 34-Zoll-Format und einer Wiederholfrequenz von 240 Hz kombiniert. Ob den Amerikanern eine überzeugende Umsetzung der Technik gelungen ist, klären wir in unserem Review... [weiterlesen]

Freitag, 03.01.2025: Montech MKey im Test

Mit der Mkey haben wir die erste Tastatur aus dem Hause Montech für einen ausführlichen Test in der Redaktion. Montech als Hersteller selbst wird den meisten vermutlich durch unsere Gehäusetests bekannt sein, jedoch gibt es noch diverse weitere Produkte im Portfolio... [weiterlesen]

Sonntag, 05.01.2025: AVM FRITZ!Box 5690 Pro im Test

Mit der 5000er-Serie ist AVM nun seit längerer Zeit auch im FTTH-Bereich unterwegs, auch wenn dessen Ausbau in Deutschland noch nicht zügig genug von statten geht und die DSL-Anschlüsse noch deutlich in der Überzahl sind. Mit der noch jungen FRITZ!Box 5690 Pro als neues Glasfaser-Flaggschiff verfolgt AVM die Absicht, ein Hybrid-WLAN-Router auf die Beine zu stellen, der sowohl über ein VDSL- als auch ein Glasfaser-Modem verfügt. Die Idee dahinter ist simpel. Während der Käufer noch auf seinen FTTH-Anschluss wartet, kann die FRITZ!Box 5690 Pro ohne Probleme am schon vorhandenen (V)DSL-Anschluss verwendet werden. AVM geizt auch beim WLAN nicht, denn die FRITZ!Box 5690 Pro bringt richtiges WiFi 7 mit... [weiterlesen]

Montag, 06.01.2025: Gigabyte B850 Eagle WiFi6E im Test

Mit dem X870E- und X870-Chipsatz hat AMD nahezu zeitgleich mit dem Release der Ryzen-9000-Prozessoren "neue" Chipsätze für Enthusiasten vermarktet, die die die Basis für zahlreiche neue AM5-Mainboards darstellen. Zuvor hatte sich angedeutet, dass AMD unterhalb der beiden großen Chipsätze den B850- und B840-Chipsatz etablieren möchte. Heute ist es nun so weit. In diesem Artikel werden wir uns mit dem Gigabyte B850 Eagle WiFi6E nicht nur eine erste B850-Platine anschauen, sondern auch auf die Chipsatz-Unterschiede eingehen... [weiterlesen]

Dienstag, 07.01.2025: Corsair Frame 4000D im Test

Corsair modernisiert seine Mittelklasse-Gehäuse: Die Frame 4000 Series soll zeitgemäße Features zu einem moderaten Preis bieten und so die Konkurrenz ausstechen. Dazu erhalten diese Airflow-optimierten Gehäuse auch ein frisches Design... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.01.2025: Indiana Jones und der große Kreis angespielt

Schon 1981 erblickte das Franchise rund um Indiana Jones das Licht der Welt. Geschaffen von Steven Spielberg und George Lucas wuchs die Welt um den Archäologen in den letzten 40 Jahren weiter... [weiterlesen]

Samstag, 11.01.2025: Acer Predator Helios Neo 16 im Test

Bereits im letzten Jahr konnte das Acer Predator Helios Neo 16 überzeugen und die bis dato klaffende Lücke zwischen den preislich günstigeren Nitro-Geräten und den High-End-Boliden der Predator-Reihe optimal schließen. Die 2024er-Variante brachte noch einmal eine neue Hardware-Generation und versuchte der Serie treu zu bleiben. Wie sich der 16-Zöller mit Intel Core i9-14900HX, NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, 32 GB RAM und einer 1 TB großen NVMe-SSD im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den rund 2.000 Euro teuren Gaming-Boliden ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]