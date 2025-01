Werbung

Mit der Mkey haben wir die erste Tastatur aus dem Hause Montech für einen ausführlichen Test in der Redaktion. Montech als Hersteller selbst wird den meisten vermutlich durch unsere Gehäusetests bekannt sein, jedoch gibt es noch diverse weitere Produkte im Portfolio.

Montech ist die Eigenmarke von Telon Co, Ltd, einem taiwanesischen Unternehmen, das seit mehr als 30 Jahren besteht. Ursprünglich startete Montech auf dem heimischen Markt, bevor es schrittweise international expandierte. Auch Hardwareluxx hatte bereits einige Produkte im Test. Jetzt dürfen wir Montechs Einstieg in den Tastaturmarkt mit der passend benannten MKey-Serie erleben.



Die MKey-Tastaturserie von Montech, wurde bereits 2023 auf der Computex im Mai veröffentlicht und bietet sowohl Full-Size- als auch TKL- (Tenkeyless) Formfaktoren. So werden nicht nur Freunde von kleineren Tastaturen angesprochen, sondern auch diejenigen die einen Nummernblock benötigen. Beide Größen sind in zwei Farbschemata erhältlich. Die Tastaturen bieten eine solide Ausstattung, darunter einen Gasket Mount, nach Süden ausgerichtete LEDs und einen multifunktionalen Knob in der oberen rechten Ecke, welcher nicht nur für die Lautstärkeregelung dient. Zusätzlich zu den umfangreichen Onboard-Steuerungen verspricht Montech auch Software-Unterstützung. Im folgenden Test werfen wir einen genaueren Blick auf die Tastatur, beginnend mit einem Überblick über die Produktspezifikationen in der untenstehenden Tabelle.