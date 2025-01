Werbung

Auch während der ersten Woche des Jahres 2025 gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. So testeten wir nicht nur das Lenovo Yoga Slim 7 in der Aura Edition oder das ASUS ProArt PA602 Wood Edition, sondern spielten auch Until Dawn an. Weiterhin standen das ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi, die Minisforum MGA1 eGPU und der Corsair Xeneon 34WQHD240-C bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt hatten wir die Montech MKey im Test. Außerdem wollen wir noch einmal auf unseren Adventskalender hinweisen, der noch bis zum 17. Januar täglich mit interessanten Hardware-Gewinnen lockt!

Sonntag, 22.12.2024: Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition im Test

Das Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition ist in mehrjähriger Zusammenarbeit mit Intel entstanden und soll als Evo-Modell vor allem in Sachen Verarbeitung, Design und Ausstattung punkten, aber auch eine hohe Laufleistung bieten. Ob die Ambitionen des Lunar-Lake-Geräts tatsächlich aufgehen, das versuchen wir in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten zu klären. Wir haben eine rund 1.560 Euro teure Version des 15-Zöllers mit Intel Core Ultra 7 258V und üppiger Speicherausstattung ausführlich auf den Prüfstand stellen können... [weiterlesen]

Dienstag, 24.10.2024: ASUS ProArt PA602 Wood Edition im Test

ASUS bietet mit dem ProArt PA602 Wood Edition ein besonderes Gehäuse an. Das Oberklassemodell richtet sich in erster Linie an Creator, spricht aber auch Nutzer an, die ein möglichst seriös gestaltetes und gleichzeitig funktionales Gehäuse suchen. Dazu kommen Besonderheit wie die Eschenholzfront, ein Staubsensor und ein Kühlsystem mit zwei überdicken 200-mm-Lüftern... [weiterlesen]

Freitag, 27.12.2024: Until Dawn angespielt

Ursprünglich war Until Dawn im August 2015 für die Playstation 4 erschienen und nun haben die Entwickler von Supermassive Games ihr Spiel neu aufgelegt. Am 4. Oktober 2024 erschien das gleichnamige Remake für Playstation 5 und PC... [weiterlesen]

Sonntag, 29.12.2024: ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi im Test

AM5-Mainboards, die sich preislich oberhalb von 500 Euro bewegen, werden vielen Anwendern schlichtweg zu teuer sein. Und gerade dann machen die X870-Mainboards Sinn, da diese nur einen Promontory21-Chip mitbringen. Von ASUS gibt es mit dem TUF Gaming X870-Plus WiFi eine genügsame, aber übersichtliche Platine für AMDs AM5-Prozessoren, deren Features dem Großteil der Anwender sicherlich ausreichen dürfte. Wir haben das ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi für unsere Leser getestet... [weiterlesen]

Montag, 30.12.2024: Die externe Minisforum MGA1 eGPU ausprobiert

Aufgrund der Beschränkung auf die integrierte iGPU sind viele Mini-PCs und Laptops leistungsmäßig nicht in der Lage, aktuelle Spielekracher ruckelfrei auf den Bildschirm zu bringen. Eine externe Grafikkarte kann hier Abhilfe schaffen und für ein deutliches Leistungsplus sorgen. Ein solches Modell ist die MGA1 von Minisforum, welche sich über eine OCuLink-Schnittstelle anschließen lässt und obendrein als eine Art Docking-Station zusätzliche Anschlüsse zur Verfügung stellt. Wie das in der Praxis funktioniert, das zeigen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten auf... [weiterlesen]

Dienstag, 31.12.2024: Corsair Xeneon 34WQHD240-C im Test

Zur Computex vorgestellt, jetzt endlich auf unserem Schreibtisch: Der Corsair Xeneon 34WQHD240-C, der ein aktuelles curved QD-OLED-Panel mit dem 34-Zoll-Format und einer Wiederholfrequenz von 240 Hz kombiniert. Ob den Amerikanern eine überzeugende Umsetzung der Technik gelungen ist, klären wir in unserem Review... [weiterlesen]

Freitag, 03.01.2025: Montech MKey im Test

Mit der Mkey haben wir die erste Tastatur aus dem Hause Montech für einen ausführlichen Test in der Redaktion. Montech als Hersteller selbst wird den meisten vermutlich durch unsere Gehäusetests bekannt sein, jedoch gibt es noch diverse weitere Produkte im Portfolio... [weiterlesen]