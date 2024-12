Werbung

Ursprünglich war Until Dawn im August 2015 für die Playstation 4 erschienen. Nun haben die Entwickler von Supermassive Games ihr Spiel neu aufgelegt. Am 04. Oktober 2024 erschien das gleichnamige Remake für Playstation 5 und PC.

Es handelt sich um ein volles Remake und keine Remaster-Version. Die Texturen und Umgebungen des Spiels wurden von Grund auf neu erstellt und es gab auch einige Änderungen am Gameplay. So sollen nun Fans des Originals zusammen mit neuen Spielern die Chance erhalten, das Horror-Spiel im neuen Look zu erleben. Auch wir haben einen Blick riskiert und uns selbst ein Bild von Until Dawn in der Version von 2024 gemacht.

Film oder Spiel?

Die Frage nach dem Genre ist bei Until Dawn gar nicht einfach zu beantworten. Angefangen damit, dass man teilweise darüber streiten kann, ob es sich überhaupt um ein Spiel handelt. Ein großer Teil der Spielzeit besteht aus Cut-Scenes, in welchen wir den Protagonisten durch die Handlung folgen. Ergänzt werden diese Szenen mit etlichen Quick-Time Events, bei denen wir auch keinen direkten Einfluss auf die Situation nehmen können, sondern nur durch geschicktes Timing beim Tasten-Drücken den Ausgang entscheiden. Das restliche Gameplay besteht aus einer Art Walking-Simulator, bei der wir als Spieler eine von acht Figuren durch festgelegte Level steuern und mit festgelegten Objekten interagieren können.

Die Dark Pictures Reihe hat das spielerische Konzept von Until Dawn in den vergangenen Jahren fortgeführt. Darin präsentieren die Entwickler pro Titel je ein Horror-Setting, in welchem sich eine Gruppe von Protagonisten wiederfindet. Ziel der Spiele ist es, das zugrunde liegende Geheimnis zu lüften und so viele der Figuren wie möglich lebendig durch das Spiel zu bringen, oder diese möglichst spektakulär sterben zu lassen, je nach Präferenz.