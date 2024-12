Werbung

Das Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition ist in mehrjähriger Zusammenarbeit mit Intel entstanden und soll als Evo-Modell vor allem in Sachen Verarbeitung, Design und Ausstattung punkten, aber auch eine hohe Laufleistung bieten. Ob die Ambitionen des Lunar-Lake-Geräts tatsächlich aufgehen, das versuchen wir in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten zu klären. Wir haben eine rund 1.560 Euro teure Version des 15-Zöllers mit Intel Core Ultra 7 258V und üppiger Speicherausstattung ausführlich auf den Prüfstand stellen können.

Zur Lenovo Innovation World 2024 und damit zur IFA 2024 rückte Lenovo das Yoga Slim 7 in der Aura Edition in den Fokus. Dabei handelt es sich um ein 15,3 Zoll großes Ultrabook, das in einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit Intel entstanden ist und als Evo-Modell vor allem in Sachen Verarbeitung, Design und Ausstattung, aber auch mit einer langen Laufleistung punkten soll. Hierfür gibt es unter der Haube des nur 13,9 mm dünnen und etwa 1,5 kg leichten Vollmetallgehäuses einen schnellen Intel-Core-Ultra-7-Series-2-Prozessor mit acht Kernen, bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und natürlich eine flotte NVMe-SSD mit einer Kapazität von maximal 1 TB.

Das 15,3 Zoll große IPS-Display arbeitet nativ mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten und verfügt somit über ein übersichtliches 16:10-Format. Dabei soll es Spitzenhelligkeiten von 500 Nits erreichen und dank vollständiger sRGB- und DCI-P3-Farbraumabdeckung auch den professionellen Anwender aus der Kreativ-Branche ansprechen können. Es agiert mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und ist ein kapazitives Touchdisplay für die Bedienung per Fingertab oder über einen entsprechenden Stylus. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 70 Wh starker Stromspeicher integriert, mit welchem ein Arbeitstag problemlos überbrückt werden soll. Lenovo verspricht Laufzeiten von bis zu 22 Stunden, womit das Gerät in Sachen Effizienz an die Snapdragon-Konkurrenz heranreichen soll.

Eine Reihe moderner Schnittstellen runden das Gesamtpaket weiter ab. So stellt das Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition zwei vollwertige Thunderbolt-4-Ports, einmal HDM 2.1 und eine klassische Typ-A-Buchse bereit, während sich Kopfhörer per 3,5-mm-Klinke anschließen lassen. Einen Kartenleser gibt es zwar nicht, dafür wird drahtlos bereits nach WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gefunkt. Eine 2-MP-Webcam mit Infrarot-Technik und separatem Shutter ist ebenso mit von der Partie, wie jeweils vier Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik.

Neu sind die verschiedenen Betriebsmodi, die Lenovo bei seinen Aura-Edition-Laptops anbietet. Im sogenannten Smart-Modus soll das Gerät seine Leistung und Systemeinstellungen dynamisch an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen und somit automatisch erkennen, ob dieser gerade arbeitet oder entspannt Multimedia-Inhalte konsumiert. Im Attention-Modus steht hingegen die Produktivität an erster Stelle und ermöglicht es, unter anderem ablenkende Webseiten gezielt zu blockieren, um sich der eigentlichen Arbeit widmen zu können.

Es gibt aber auch verschiedene "Wellness Features", die eher Gegenteiliges bewirken. Sie umfassen einen Blaulichtfilter, um die Augen des Nutzers zu schönen, oder geben Warnfunktionen heraus, um die Körperhaltung zu verbessern, die Müdigkeit zu bekämpfen und den Benutzer daran zu erinnern, Pausen einzulegen. Im Shield Modus steht der Schutz der Privatsphäre im Fokus. Mit ihm aktiviert ein Lenovo-Aura-Edition-Gerät automatisch die VPN-Verbindung oder gibt Datenschutzwarnungen heraus, um sensible Daten vor den Blicken Dritter zu schützen.

Das Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition ist zu einem Preis ab 1.249 Euro in Deutschland erhältlich und beinhaltet sogar eine kostenlose, 2-monatige Mitgliedschaft bei Adobe Creative Cloud. Für unsern Test haben wir eine mittlere Konfiguration erhalten, die ca. 1.459 Euro kostet. Sie bietet einen Intel Core Ultra 7 258V, eine integrierte Arc-140V-Grafik, 32 GB RAM und eine 1 TB fassende SSD.

Wie sich das Modell im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten.