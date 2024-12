Werbung

Auch während der Weihnachtswoche gingen auf Hardwareluxx.de spannende Artikel online. Unsere Redaktion fühlte nicht nur dem AOC Agon AG326UD ausführlich auf den Zahn oder testete das Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition, sondern stellte auch das ASUS ProArt PA602 Wood Edition auf den Prüfstand. Außerdem spielten wir Until Dawn an. Unser diesjähriger Adventskalender läuft nach Weihnachten weiter und dauert bis weit über das neue Jahr hinaus an.

Freitag, 20.12.2024: AOC Agon AG326UD im Test

Der AOC Agon AG326UD kombiniert Samsungs aktuelle QD-OLED-Technik mit einem 32 Zoll großen Panel und der UHD-Auflösung. Die Wiederholfrequenz fällt mit 165 Hz allerdings etwas niedriger aus als bei vielen Konkurrenz-Modellen, die wir in diesem Jahr bereits getestet haben, was sich jedoch positiv auf den Preis auswirkt. Ob am Ende ein stimmiges Paket geboten wird, zeigt unser Test... [weiterlesen]

Freitag, 20.12.2024: ASRock Rack GNRD8-2L2T im Workstationeinsatz [Anzeige]

Das ASRock Rack GNRD8-2L2T (Test) bietet als Single-Socket-Lösung für die Xeon-6-Prozessoren auf Basis des LGA4710 ein extremes Angebot an PCI-Express-5.0-Lanes und kann somit mit Erscheinen der Xeon-6700P-Prozessoren Anfang 2025 mit einer entsprechen CPU mit P-Kernen ausgestattet werden. Zusammen mit einer oder mehreren Workstation-Grafikkarten oder KI-Beschleunigern kann das GNRD8-2L2T somit eine ideale Basis für professionelle Anwendungen werden... [weiterlesen]

Sonntag, 22.12.2024: Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition im Test

Das Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition ist in mehrjähriger Zusammenarbeit mit Intel entstanden und soll als Evo-Modell vor allem in Sachen Verarbeitung, Design und Ausstattung punkten, aber auch eine hohe Laufleistung bieten. Ob die Ambitionen des Lunar-Lake-Geräts tatsächlich aufgehen, das versuchen wir in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten zu klären. Wir haben eine rund 1.560 Euro teure Version des 15-Zöllers mit Intel Core Ultra 7 258V und üppiger Speicherausstattung ausführlich auf den Prüfstand stellen können... [weiterlesen]

Dienstag, 24.10.2024: ASUS ProArt PA602 Wood Edition im Test

ASUS bietet mit dem ProArt PA602 Wood Edition ein besonderes Gehäuse an. Das Oberklassemodell richtet sich in erster Linie an Creator, spricht aber auch Nutzer an, die ein möglichst seriös gestaltetes und gleichzeitig funktionales Gehäuse suchen. Dazu kommen Besonderheit wie die Eschenholzfront, ein Staubsensor und ein Kühlsystem mit zwei überdicken 200-mm-Lüftern... [weiterlesen]

Freitag, 27.12.2024: Until Dawn angespielt

Ursprünglich war Until Dawn im August 2015 für die Playstation 4 erschienen und nun haben die Entwickler von Supermassive Games ihr Spiel neu aufgelegt. Am 4. Oktober 2024 erschien das gleichnamige Remake für Playstation 5 und PC... [weiterlesen]