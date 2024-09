Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Fractal Design Refine ausprobiert, sondern auch der ZOTAC Zone einen umfangreichen Praxistest unterzogen. Weiterhin haben wir Black Myth Wukong angespielt und dem Geekom Mega Mini Gaming G1 kräftig auf den Zahn gefühlt. Ansonsten prüften unsere kritischen Blicke das Fractal Design Era 2 auf seine Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 12.09.2024: Fractal Design Refine ausprobiert

Der Refine ist der erste Gaming-Stuhl von Fractal Design - und ein Modell, das sich mit seinem skandinavischen Design gleich auf den ersten Blick von der Konkurrenz abhebt. Fractal Design hat bei dem Stuhl im Chefsessel-Format aber auch besonderen Wert auf die Ergonomie gelegt... [weiterlesen]

Freitag, 13.09.2024: ZOTAC Zone im Test

Auf der diesjährigen Gamescom fiel der Startschuss für den ersten Gaming-Handheld von ZOTAC. Die Zone muss sich dabei gegen die Konkurrenz des ASSU ROG Ally (X), MSI Claw und die vielen asiatischen Anbieter wie die AYANEO 2S durchsetzen. Die wohl größte Konkurrenz ist und bleibt aber das Steam Deck, wo auch das von Zotac verbaute OLED-Display das entsprechende Gegenstück hat. Wir haben getestet, was die ZOTAC Zone zu bieten hat und wie sie sich schlägt... [weiterlesen]

Freitag, 13.09.2024: MSI MAG PANO M100R PZ [Anzeige]

Das MSI MAG PANO M100R PZ ist ideal für Nutzer, die ein Micro-ATX-System verbauen und bestmöglich präsentieren wollen. Besonders gelungen ist dabei das Zusammenspiel mit Project-Zero-Mainboards, mit denen sich Kabel elegant aus dem Blickfeld verlagern lassen... [weiterlesen]



Montag, 16.09.2024: Black Myth Wukong angespielt

Nachdem es bereits 2020 angekündigt wurde, war Black Myth: Wukong eines der Highlights auf der Gamescom 2023. Dieses Jahr ist der Titel einen Tag vor dem Start der Gamescom, am 20. August 2024, in den Verkauf gegangen. Zeit, sich das Abenteuer um Chinas bekanntesten Affen genauer anzusehen... [weiterlesen]

Dienstag, 17.09.2024: Geekom Mega Mini Gaming G1 im Test

Viel Performance auf engstem Raum, eine leistungsstarke Wasserkühlung und einige Gaming-Features wie eine RGB-Beleuchtung oder ein Display in der Front, das wichtige Systemparameter anzeigen kann: Das alles verspricht der Mega Mini Gaming G1 von Geekom zu bieten. Wie sich der kleine Spielerechner mit seinem Intel Core i9-13900H und der NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das fast 1.700 US-Dollar teure Spitzenmodell, das ab November ausgeliefert werden wird, durch unsere Benchmarks geschickt... [weiterlesen]

Mittwoch, 18.09.2024: Intel Xeon 6700E Serie im Test

Mit der Xeon-6-Serie will Intel verloren gegangene Marktanteile wieder zurückgewinnen. Mit der Holzhammer-Methode kommt Intel aber nicht mehr weiter und so hat man sich dazu entschieden, Xeon-Prozessoren ausschließlich mit Efficiency-Kernen auf den Markt zu bringen. Mit zwei Modellen der Xeon-6700E-Serie bzw. einem kompletten Server schauen wir uns diesen Ansatz heute einmal genauer an... [weiterlesen]

Mittwoch, 18.09.2024: Fractal Design Era 2 im Test

Das Fractal Design Era 2 soll mit seiner Haube aus Aluminium und einer Abdeckung aus Walnussholz besonders elegant aussehen. Für die Neuauflage des Mini-ITX-Gehäuses verspricht Fractal Design aber auch ein deutlich aufgebohrtes Kühlsystem... [weiterlesen]

Donnerstag, 19.09.2024: Star Wars Outlaws angespielt

Am 30. August erschien Ubisofts neuestes Werk. Star Wars Outlaws soll Fans des Franchise ebenso abholen wie begeisterte Zocker. Auch wenn Publisher Ubisoft große Hoffnungen in den Titel gesetzt hat, verlief der Launch wohl anders als geplant... [weiterlesen]

Freitag, 29.09.2024: Qualcomm Snapdragon X Elite im XPS 13 ausprobiert

Zur Computex 2024 schickte Qualcomm seine neuen Snapdragon-X-Elite- und -Elite-Plus-SoCs alias Oryon ins Notebook und wollte damit als Copilot+-PCs das Theme KI auch für den Endkunden ins Notebook bringen. Vor allem machte man eines: große Versprechungen. Denn die neuen Chips sollen sowohl im Hinblick auf die Leistung als auch auf die Laufzeiten im Notebook für erhebliche Verbesserungen gegenüber der Konkurrenz sorgen. Was der neue ARM-Chip tatsächlich so auf den Kasten hat, das wollen wir uns in einer ersten Leistungsanalyse in einem Dell XPS 13 näher anschauen. Doch das wird nicht einfach... [weiterlesen]