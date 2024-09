Werbung

Nachdem es bereits 2020 angekündigt wurde, war Black Myth: Wukong eines der Highlights auf der Gamescom 2023. Dieses Jahr ist der Titel einen Tag vor dem Start der Gamescom, am 20. August 2024, in den Verkauf gegangen. Zeit, sich das Abenteuer um Chinas bekanntesten Affen genauer anzusehen.

Entwickelt und veröffentlicht wurde Black Myth: Wukong von dem chinesischen Studio Game Science. Nachdem die Firma 2014 von ehemaligen Tencent-Mitarbeitern gegründet wurde, hat man mit 100 Hours und Art of War: Red Tides zwei mobile Spiele produziert, bevor man mit der Entwicklung von Black Myth begonnen hat.

Zum Start konnte das Spiel mehr als 2,4 Millionen gleichzeitige Spieler bei Steam für sich begeistern. Damit rutscht es in den Allzeit-Charts auf Platz zwei direkt hinter PUBG. Auch mehr als eine Woche nach dem Launch loggen sich noch regelmäßig deutlich über eine Million Spieler ein. In drei Tagen verkaufte sich Wukong mehr als 10 Millionen Mal und auch die Wertungen auf metacritic fallen bisher durchaus gut aus. Ein Metascore von 81 kommt zu einem User Score von 7,8.

Wer ist Wukong?

Um die Geschichte des Spiels verstehen zu können, ist ein kleiner Ausflug in die chinesische Mythologie notwendig. Der Affenkönig Sun Wukong stammt aus der chinesischen Literatur. Tatsächlich ist die Geschichte um ihn mehr als 600 Jahre alt und stammt aus dem Roman "Die Reise nach Westen". Darin geht es grob umrissen um den Affen Sun Wukong, der zu einem Unsterblichen wird und sich mit den Göttern anlegt. Diese können ihn zunächst nicht besiegen, sperren ihn dann aber mit der Hilfe Buddhas für 600 Jahre in einen Stein. Nach dieser Gefangenschaft reist Wukong mit einem Mönch nach Westen, überwindet seine eigene Arroganz und wird zum Buddha.

Am ehesten ist der kulturelle Einfluss und die Verbreitung der Geschichte rund um den Affenkönig wahrscheinlich mit dem der Nibelungensage in Deutschland zu vergleichen. Auch hier gibt es etliche popkulturelle Adaptionen. Wukong fand seinen Weg in der Vergangenheit bereits mehrfach in verschiedene Computerspiele, darunter nicht zuletzt League of Legends. Auch in Film und Fernsehen gibt es etliche mehr oder weniger bekannte Umsetzungen. 2018 startete auch die Netflix-Version von Die Reise nach Westen.