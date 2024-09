Werbung

Auch während der Messewoche zur IFA 2024 gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche Artikel online. Wir hatten nicht nur Blizzard im Gespräch zu Diablo IV, sondern testeten auch den Corsair Dominator Titanium RGB 32 GB DDR5-6400, die NZXT H5 Flow RGB (2024), die be quiet! Light Loop 360mm und das Corsair 3500X ARGB auf Herz und Nieren. Aber auch das Acer Aspire 16 und der AMD Ryzen 5 7600X3D standen in dieser Woche bei uns auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 29.08.2024: Blizzard im Gespräch auf der Gamescom 2024

Am 8. Oktober 2024 soll mit The Vessel of Hatred die erste große Erweiterung für Diablo IV erscheinen. Heute Abend gibt es im Rahmen des Campfire Chat neue Informationen zum Addon. Wir konnten uns bereits im Rahmen der Gamescom 2024 mit zwei Entwicklern über neue Inhalte und Zukunftspläne unterhalten... [weiterlesen]

Freitag, 30.08.2024: Corsair Dominator Titanium RGB 32 GB DDR5-6400 im Kurztest

Abseits von gewöhnlichen DDR5-Speichermodulen gibt es je nach Hersteller natürlich auch eine Premium-Serie. Bei Corsair ist dies die Vengeance-Serie für den Mainstream und als Steigerung die Dominator-Platinum-Reihe. Doch seit der DDR5-DRAM-Generation stellt Corsair aus dem High-End-Sektor die Dominator-Titanium-RGB-Modelle in unterschiedlichen Speicherbestückungen und Farben an. Für diesen Kurztest werden wir uns das 32-GB-Kit mit DDR5-6400 in schwarz an und werden es auch bis über die Grenzen hinaus übertakten... [weiterlesen]

Sonntag, 01.09.2024: NZXT H5 Flow RGB (2024) im Test

Das neu aufgelegte NZXT H5 Flow RGB soll als kompaktes und gleichzeitig effektiv gekühltes ATX-Gehäuse überzeugen. Dafür ist ab Werk unter anderem ein F360-RGB-Core-Single-Frame-Lüfter vormontiert... [weiterlesen]

Montag, 02.09.2024: LG gram 17 und gram Pro [Anzeige]

Lust auf ein neues, leistungsfähiges LG-Notebook – zum Sonderpreis mit einem externen Display? LG bietet momentan viele Modelle aus der gram-Serie zu reduziertem Preis mit einem +View Portable Display an. Das 16-Zoll-Display gibt es zum Notebook gratis dazu und kann als portabler Zweitmonitor zu diesem verwendet werden. Damit lässt sich die Display-Fläche mal eben verdoppeln – und das gram-Notebook wird zum Produktivitätskönig... [weiterlesen]

Dienstag, 03.09.2024: be quiet! Light Loop 360mm im Test

Mit der neuen Light Loop-Serie bietet be quiet! AiO-Kühlungen an, die umfangreich beleuchtet sind. Bei der Light Loop 360mm kommen ganze 64 A-RGB-LEDs zum Einsatz. Damit die AiO-Kühlung lange genutzt werden kann, lässt sich Kühlflüssigkeit bei Bedarf nachfüllen... [weiterlesen]

Donnerstag, 05.09.2024: Corsair 3500X ARGB im Test

Das Corsair 3500X ARGB soll ein Rundum-sorglos-Paket für Nutzer sein, die in der Mittelklasse ein Showgehäuse suchen. Seine Glasflächen an der Front und der Seite geben den Blick auf die Hardware frei. Gleichzeitig soll ein Kühlkonzept mit zehn Lüfterplätzen für eine wirkungsvolle Kühlung sorgen. Und auch drei A-RGB-Lüfter sind bereits vormontiert... [weiterlesen]

Freitag, 06.09.2024: Acer Aspire 16 im Test

Das Acer Aspire 16 will ein starkes Multimedia-Notebook sein, das einen Intel-Core-U-Prozessor mit einer NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop kombiniert und ein großzügiges 16-Zoll-Display im 16:10-Format mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten besitzt. Natürlich fehlen auch eine Reihe moderner Schnittstellen nicht. Wie sich das rund 800 Euro günstige Gerät im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 06.09.2024: AMD Ryzen 5 7600X3D im Test

Auch wenn viele Spieler sicherlich auf die X3D-Modelle der Ryzen-9000-Serie warten, so bringt AMD zunächst das bisher nur in den USA angebotene Modell Ryzen 5 7600X3D auf den deutschen Markt. Verkauft werden wird es exklusiv von Mindfactory und hier soll das Modell auch in Komplettsystemen verwendet werden. Wir haben uns die Leistung des Ryzen 5 7600X3D genauer angeschaut und vergleichen gegen die bisherigen X3D-Modelle sowie die schon vorgestellten Prozessoren der Ryzen-9000-Serie mit Zen-5-Architektur... [weiterlesen]