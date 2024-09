Werbung

Mit der neuen Light Loop-Serie bietet be quiet! AiO-Kühlungen an, die umfangreich beleuchtet sind. Bei der Light Loop 360mm kommen ganze 64 A-RGB-LEDs zum Einsatz. Damit die AiO-Kühlung lange genutzt werden kann, lässt sich Kühlflüssigkeit bei Bedarf nachfüllen.

be quiet hat aktuell zwei AiO-Kühlungsserien im Angebot: Die Pure Loop 2-Serie soll vor allem preisbewusste Käufer ansprechen. Innerhalb dieser Serie gibt es mit den Pure Loop 2 FX-Modellen auch Ableger mit beleuchtetem Lüfterrahmen. Die Oberklasse wird mit der Silent Loop 2-Serie bedient, bei der nur der Rand des Pumpendeckels beleuchtet wird. Richtig intensiv beleuchtete AiO-Kühlungen fehlten bei be quiet! bisher. Diese Lücke schließt nun die Light Loop-Serie mit bis zu 64 A-RGB-LEDs.

16 dieser LEDs werden im Kühlerdeckel verbaut und beleuchten dessen ganze Fläche. Die gleiche Zahl spendiert be quiet! auch jedem einzelnen Light Wings LX 120mm PWM high-speed-Lüfter. Dabei strahlen die unteren acht LEDs seitlich nach außen, die oberen acht LEDs hingegen nach oben. Weil die matten Lüfterblätter illuminiert werden, wirkt die Beleuchtung deutlich intensiver als z.B. bei den Pure Loop 2 FX-Modellen. Durch die beiden Leuchtringe werden auch mehrschichtige Effekte möglich.

be quiet! beschränkt die Light Loop-Serie zum Start auf ein 240- und ein 360-mm-Modell. Beide Modelle werden sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Farbvariante angeboten. Eine Besonderheit der Serie ist, dass der Kühlkreislauf nicht völlig geschlossen ist. Durch einen Nachfüllstutzen am Radiator kann der Nutzer selbst bei Bedarf Kühlflüssigkeit nachfüllen. Eine Flasche mit geeigneter Kühlflüssigkeit gehört direkt zum Lieferumfang.

Weil be quiet! die beiden Farbvarianten unterschiedlich bepreist, gibt es für die vier Light Loop-Modelle auch vier unterschiedliche Preise. Die Light Loop 240mm Black kostet 129,90 Euro, die Light Loop 240mm White hingegen 134,90 Euro. Die von uns getestete Light Loop 360mm Black kommt mit einer UVP von 159,90 Euro in den Handel. Wer das 360-mm-Modell in Weiß möchte, muss hingegen mit einer UVP von 164,90 Euro rechnen.

be quiet liefert die AiO-Kühlung mit Montagematerial für AMD- und Intel-Sockel, einer Anleitung, den Entsorgungshinweisen, einem A-RGB-PWM-Hub mit Schrauben und doppelseitigem Klebeband, Kühlflüssigkeit zum Nachfüllen, drei Kabelbindern, zwei Stickern für den Nachfüllstutzen und zwei Logo-Stickern aus.