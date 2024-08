The Vessel of Hatred

Am 8. Oktober 2024 soll mit The Vessel of Hatred die erste große Erweiterung für Diablo IV erscheinen. Heute Abend gibt es im Rahmen des Campfire Chat neue Informationen zum Addon. Wir konnten uns bereits im Rahmen der Gamescom 2024 mit zwei Entwicklern über neue Inhalte und Zukunftspläne unterhalten.

Im Xbox Business Centre in Halle 4.2 der Kölnmesse konnten wir mit Brent Gibson, Associate Game Director, und Rex Dickson, Lead Designer bei Blizzard, sprechen. Die beiden sind auch im aktuellsten Video des Youtube-Kanals zu sehen und geben dort einen Einblick in kommende Features. Im Gespräch ging es dementsprechend vorwiegend um The Vessel of Hatred und die neuen Söldner, die ins Spiel eingeführt werden. Es gab aber auch Gelegenheit für einige allgemeine Fragen zum weiteren Verfahren mit Diablo IV.

Die neuen Söldner

Über die neue Klasse des Spirit Born hatten wir bereits berichtet, daher sollte es im Interview überwiegend um die insgesamt vier neuen Söldner gehen, die mit dem Addon ins Spiel kommen. Diese können von Spielern angeheuert werden, um sie auf ihren Abenteuern zu unterstützen. Sie haben ihre eigenen Fertigkeitsbäume mit einer Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten, die sie eher unterstützend, kampforientiert oder zu einer Mischung aus beidem machen. Laut der Entwickler sind die Skilltrees so entworfen, dass sie an jeden Build, den der Spieler bevorzugt, angepasst werden können. So ergänzen sie bereits bestehende Build ideal.

Raheir – Er wurde in den gesetzlosen und rauen Straßen von Gea Kul geboren und von den Eisenwölfen ausgebildet.

Varyana – Eine ehemalige Kannibalin, die ihren Stamm verließ, als dieser begann, mit dunklen Mächten zu handeln. Sie ist von Beruf Schlachterin und wurde zur Söldnerin.

Aldkin – Eine Kreatur, die halb Kind, halb Dämon ist und durch den Einfluss der Ersten Khazra aus der Zitadelle, die dunkle Rituale an seiner Mutter durchführten, halb dämonisch geboren wurde.

Subo – Ein in Ungnade gefallener Bogenschütze aus den Bergen, der von denselben Leuten gemieden wird, die in ihm ihre Rettung sahen. Er ist jetzt ein Kopfjäger.

Die Söldner erhalten sogenannten Rapport, wenn sie eingesetzt werden. Dieses neue System ermöglicht die Freischaltung wertvoller Belohnungen und Handelsmittel im Austausch gegen erworbenen Rapport. Es besteht die Möglichkeit, mit den Söldnern direkt zu handeln und Handelsabkommen zu schließen. Je mehr man mit einem bestimmten Söldner spielt, desto stärker wird er. Zu den Belohnungen des Rapport-Systems gehören auch passive Effekte.

Die Spieler können je einen primären und einen sekundären Söldner rekrutieren. Während der Primäre sofort in die Gruppe des Spielers stößt, wenn dieser allein spielt, erscheint die sekundäre Wahl nur bei bestimmten Gelegenheiten. Alle vier Söldner haben ihre eigene Questline und eine einzigartige Persönlichkeit. Sie können auch außerhalb der Quests von den Spielern angetroffen werden. Befinden sie sich nicht in der Gruppe, durchstreifen sie die Landschaft eigenständig und verfolgen eigene Ziele.