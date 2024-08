Werbung

Auch wenn unser Fokus in dieser Woche voll auf der Gamescom 2024 lag, gingen dennoch zahlreiche spannende Artikel auf unseren Seiten online. So testeten wir die Genesis ZIRCON XIII, das XMG NEO 16 (E24) und den MSI Cubi NUC 1MG, aber auch die Raijintek Cyclops 360. Mit Intels neuem Microcode 0x129 hatten wir uns ebenso beschäftigt, wie dem Genesis Toron 531 einen umfangreichen Praxistest unterzogen. Zu guter Letzt unterzogen wir der Bluetti AC200MAX und der AC240 einen Kurztest.

Donnerstag, 15.08.2024: Genesis ZIRCON XIII im Test

Genesis bietet ein großes Portfolio, welches nun um eine weitere Maus erweitert wird. Die Zircon XIII ist das neueste Modell im Bereich der Mäuse und bietet einen im Vergleich mit anderen Modellen großen Umfang im Bereich der Konfiguration. Wie gut das funktioniert, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 16.08.2024: XMG NEO 16 (E24) im Test

Das XMG NEO 16 wechselt nicht nur mit taufrischen Hardware-Komponenten in das neue Modelljahr, sondern bringt auch gleich ein von Grund auf neu entwickeltes Gehäuse mit, das weiterhin die Option auf die ebenfalls aktualisierte, externe Wasserkühlung bietet. Der Fokus liegt überwiegend auf einer starken Kühlung und schneller Hardware – nicht umsonst soll der 16-Zöller zu den leistungsfähigsten End-End-Laptops des Herstellers für das Jahr 2024 gehören. Ob man dieses Versprechen wird einlösen können, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben eine rund 3.600 Euro teure Variante des XMG NEO 16 (E24) mit XMG OASIS (Mk2) getestet... [weiterlesen]

Sonntag, 18.08.2024: MSI Cubi NUC 1MG im Test

Der MSI Cubi NUC 1MG will mit seiner effizienten, aber leistungsfähigen Hardware ein guter Alltagsbegleiter als Mini-PC auf dem Schreibtisch sein und zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Möglich wird dies dank umweltschonender Materialien, vor allem aber dank eines auf Effizienz getrimmten Intel-Core-U-Prozessors, der sich mit einer exklusiven Software weiter optimieren lässt. Wie sich der Kompaktrechner im Office-Alltag schlägt und wie er in Sachen Lautstärke- und Temperatur-Verhalten abschneidet, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben eine fast 990 Euro teure Konfiguration auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 19.08.2024: Raijintek Cyclops 360 im Test

Die Raijintek Cyclops 360 wurde nicht nur nach den einäugigen Fabelwesen benannt, sondern soll auch optisch etwas an sie erinnern. Dafür nutzt Raijintek ein rundes Display, das von einem beleuchteten und sich drehenden Flügelrad umrahmt wird. Doch wie ist es um die inneren Werte der 360-mm-AiO-Kühlung bestellt... [weiterlesen]

Dienstag, 20.08.2024: Microcode 0x129 – Intels Raptor Lake-Refresh muss Nachsitzen

Wohl kaum ein Thema hat das Netz und die Technik-Presse über die vergangenen Monate so sehr beschäftigt, wie die letztlich aus verschiedenen Ursachen resultierenden Instabilität bei den Core-Prozessoren der 13. und 14. Generation. Fehlerhafte eTVB-Einträge, sich aufaddierende Spannungen und Probleme in der Fertigung haben letztendlich dazu beigetragen, dass die letzten beiden Generationen schneller altern, als dies üblich. Intel hat mit mehreren Microcode-Updates nachgebessert. Das letzte, 0x129 soll die Degradierung vor allen Dingen bei noch nicht beschädigten Prozessoren im Zaum halten und ist der finale Patch seitens Intel. Die große Frage ist aber, wie sich die von Intel vorgenommenen Änderungen auf die Leistung auswirken. Wir haben die letzten K-Modelle daher mit dem Microcode-Update 0x129 durch alle Benchmarks geschickt... [weiterlesen]

Mittwoch, 21.08.2024: Genesis Toron 531 im Test

Ein Headset ist neben der Maus und der Tastatur ein wichtiger Bestandteil für Spieler am Computer. Mit dem Genesis Toron 531 wurde vom polnischen Hersteller eine neues günstiges Multiplatform-Headset veröffentlicht, welches wir uns nun für diesen Test vorgenommen haben... [weiterlesen]

Donnerstag, 22.08.2024: MSIs Cubi-Modelle als Alleskönner [Anzeige]

Schon etwas lustig: Seit Intel die eigene Entwicklung der NUCs aufgegeben hat, kommt richtig Schwung in den Markt. MSIs Cubi-Serie zeigt, wie man NUCs richtig macht: Mit einem duarchdachten Aufbau, guter Kühlung und leistungsfähiger Hardware sind die kleinen Mini-PCs richtige Alleskönner. Und das nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch für viele andere Einsatzzwecke... [weiterlesen]

Samstag, 24.08.2024: Bluetti AC200MAX und AC240 im Kurztest

Im vergangenen Jahr haben wir uns in einem Erfahrungsbericht mit dem Thema energieautarkes Camping beschäftigt. Ein paar Wochen im Süden Frankreichs mit Camper unterwegs, dients der AC180-Stromspeicher zusammen mit PV-Modulen als Backup-Lösung. Mit knapp über einer Kilowattstunde ist der AC180 nicht in jedem Fall ausreichend groß dimensioniert. Bluetti hat aber auch größere Stromspeicher für den Outdoor/Camping-Einsatz, von denen wir uns in Form des AC200MAX und AC240 zwei angeschaut haben... [weiterlesen]