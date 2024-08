Werbung

Schon etwas lustig: Seit Intel die eigene Entwicklung der NUCs aufgegeben hat, kommt richtig Schwung in den Markt. MSIs Cubi-Serie zeigt, wie man NUCs richtig macht: Mit einem duarchdachten Aufbau, guter Kühlung und leistungsfähiger Hardware sind die kleinen Mini-PCs richtige Alleskönner. Und das nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch für viele andere Einsatzzwecke.

MSI Cubi NUC 1MG

Der neueste Cubi von MSI ist der Cubi NUC 1MG. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Auf CPU-Seite liefert er mit einem Intel Cor i7-150U mit zehn Kernen und zwölf Threads eine richtig schnelle Performance. Entweder man setzt seine eigene PCIe-4.0-SSD und einen SO-DIMM seines Lieblingsherstellers ein, oder man erwirbt den MSI Cubi NUC 1MG gleich mit passenden Komponenten vorkonfiguriert mit bis zu 512 GB SSD und 16 GB DDR5. Maximal passen bis zu 64 GB DDR5-5200 in den kleinen Kubus. Die ganze Hardware steckt in einem nur 0,826 Liter großen Gehäuse (50,1 x 135,6 mm).

Das kompakte Modell ist nicht nur hinsichtlich seiner Leistung hervorzuheben, sondern auch aufgrund der Nachhaltigkeit. Neben der Verwendung von recyceltem Kunststoff für die Produktion wurde der 1MG mit dem neuesten Energystar-Label ausgezeichnet und ist zudem EPEAT-zertifiziert.

Dank seiner Leistung und seinen umfangreichen Schnittstellen ist der MSI Cubi NUC 1MG der perfekte Partner für viele Einsatzzwecke. Mit seinen beiden Thunderbolt-4-Anschlüssen und zweimal USB 3.2 Gen2 lassen sich externe Geräte schnell anbinden, zudem bringt er WiFi 6E und Bluetooth (5.3) mit. Selbst ein Kartenleser ist integriert, im Netzwerkbereich liefern zwei RJ45-Ports Anschlussmöglichkeiten mit 2,5-GBit-Performance. Und mit seinem VESA-Mount lässt sich der NUC hinter einem Display montieren - und über Thunderbolt 4 PD-in auch mit Strom versorgen. Verwendet man einen passenden MSI-Monitor, lässt sich der NUC sogar über MSI Power Link am Monitor ein- und ausschalten.

Ob jetzt für Arztpraxen, Gastronomie, Digital Signage, als Studien- oder Heim-PC - die Anwendungsmöglichkeiten für den MSI Cubi NUC 1MG sind vielfältig.



Verfügbar ist der MSI Cubi 1MG in verschiedenen Konfigurationen mit und ohne Betriebssystem, bestückt mit SSD und Speicher oder als Barebone und mit unterschiedlichen Intel-CPUs.

MSI Cubi 1MG Cubi NUC 1MG-019DE (mit W11 Pro)

Cubi NUC 1MG-020XDE (ohne Windows)

Cubi NUC 007BDE (ohne SSD/RAM) Cubi NUC 1MG-021DE (mit W11 Pro)

Cubi NUC 1MG-022XDE (ohne Windows)

Cubi NUC 1MG-008BDE (ohne SSD/RAM Cubi NUC 1MG-023DE (mit W11 Pro)

Cubi NUC 1MG-024XDE (ohne Windows) CPU Intel Core 7 Prozessor 150U Intel Core 5 Prozessor 120U Intel Core 3 Prozessor 100U SSD 512GB 512GB 256 GB Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 (2 x 8GB) 8 GB DDR5 8 GB DDR5 Preis ab 960 EUR - ab 770 EUR - ab 645 EUR ab 810 EUR - ab 625 EUR - ab 549 EUR ab 670 EUR - ab 480 EUR

MSI Cubi N ADL S

MSIs Cubi N ADL S ist eine Weiterentwicklung des Cubi N ADL und mit einem lüfterlosen Design ausgestattet. Durch das passive Design bieten sich viele Vorteile in besonderen Einsatzbereichen: Ein niedriger Energieverbrauch ist zu nennen, natürlich ein leiseres Arbeitsumfeld aufgrund des fehlenden Lüfters und eine höhere Resistenz gegen Staubablagerungen, was zu einer längeren Haltbarkeit führt. Um passiv gekühlt werden zu können, setzt er auf einen Intel-Alder-Lake-Prozessor, entweder als N200 mit vier CPU-Cores und bis zu 3,7 GHz, oder als N100 mit vier CPU-Cores und bis zu 3,4 GHz Taktfrequenz.

Außerdem ist der Cubi N ADL S noch einmal kompakter als der NUC 1MG und kommt auf ein Volumen sowie auf Abmessungen von nur 0,66 Litern und 124 x 53,7 mm. Der MSI Cubi N ADL S setzt auf bis zu 16 GB DDR4 als SO-DIMM, bringt bereits 802.11ac-WLAN und Bluetooth 5 mit, eine PCIe-3x4-SSD lässt sich verbauen. Zwei USB Gen2 Typ-A und ein -Typ-C-Anschluss sind vorhanden, zusätzlich gibt es zwei RJ45-Anschlüsse für ein drahtgebundenes Netzwerk.

Bis zu drei Monitore können an den kleinen Powerzwerg angeschlossen werden - das macht ihn natürlich prädestiniert für Office-Anwendungen mit viel notwendiger Bildschirmfläche.

Die Konfigurationen für den Cubi N ADL S haben wir in der unteren Tabelle aufgelistet:



MSI Cubi N ADL S Cubi N ADL S-079DE Cubi N ADL S-080DE Cubi N ADL S-217DE Cubi N ADL S-218XDE Cubi N ADL S-219XDE Betriebssystem Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro Ohne Betriebssystem Ohne Betriebssystem CPU Intel N100 Intel N200 Intel N200 Intel N100 Intel N100 SSD 128 GB 128 GB 256 GB 256 GB 128 GB Arbeitsspeicher 4 GB 4 GB 8 GB 8 GB 8 GB Preis ab 199 EUR ab 249 EUR

