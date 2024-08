Werbung

Genesis bietet ein großes Portfolio, welches nun um eine weitere Maus erweitert wird. Die Zircon XIII ist das neueste Modell im Bereich der Mäuse und bietet einen im Vergleich mit anderen Modellen großen Umfang im Bereich der Konfiguration. Wie gut das funktioniert, klären wir in unserem Test.

In der Regel werden Eingabegeräte in der Konfiguration genutzt in der auch gekauft und ausgeliefert werden. Dabei hat man meistens nur die Möglichkeit über die Software Anpassungen vorzunehmen, doch bei der neuen Zircon XIII ist dies etwas anders. Der Hersteller gewährt die Möglichkeit auch hardwareseitig die Maus anzupassen. Dies ist in der Regel nur sehr umständlich möglich und auch nur mit dem Verlust der Hersteller Garantie.

Vergleicht man die neue Zircon XIII mit ihrem Vorgänger der Zircon 550, fallen diverse Anpassungen an der Technik und vor allem am Design auf. So wurde auf die neueste Version des PixArt Sensor upgegraded, womit sich auch die technischen Eigenschaften verbessert haben. Aber auch das Design wurde angepasst und man kommt auf ein leichteres Gesamtgewicht, ohne auf eine offene Bauweise setzten zu müssen.

Technische Daten - NZXT LIFT 2