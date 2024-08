Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Highlight der Woche dürfte unser Test zu den ersten beiden neuen Ryzen-Prozessoren der Granite-Ridge-Reihe gewesen sein: Wir konnten pünktlich zum Marktstart dem AMD Ryzen 7 9700X und dem A Ryzen 5 9600X ausführlich auf den Zahn fühlen. Passend dazu standen der Noctua NH-D15 G2 und NH-D15 H2 HBC bei uns auf dem Prüfstand, aber auch der Cooler Master GM2711S. Mit der Patriot TransPorter haben wir uns außerdem eine externe SSD näher angesehen und mit dem Huawei MateBook X Pro ein weiteres High-End-Ultrabook. Zu guter Letzt stand die Synology DiskStation DS223j bei uns auf dem Prüfprogramm.

Donnerstag, 01.08.2024: Noctua NH-D15 G2 und NH-D15 H2 HBC im Test

Noctuas NH-D15 war für Jahre der Referenzkühler unter den großen Dual-Towerkühlern. Nach langer Wartezeit kommt mit dem NH-D15 G2 ein Nachfolger auf den Markt. Doch kann Noctua damit die Flaggschiffe der Konkurrenz wirklich schlagen? Und was hat es mit den drei unterschiedlichen Varianten auf sich, die vom NH-D15 G2 angeboten werden?... [weiterlesen]

Freitag, 02.08.2024: Patriot TransPorter Portable SSD im Test

Ohne großen Schnick-Schnack präsentiert sich Patriots TransPorter SSD im schlichten schwarzen Aluminiumgehäuse. Als externe SSD mit USB-3.2-Gen-2-Anschluss liefert sie viel Speicherplatz bei entsprechender Geschwindigkeit. Wie sich das Laufwerk im Alltag schlägt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Montag, 05.08.2024: Huawei MateBook X Pro (2024) im Test

Nachdem Huawei mit seinem letzten MateBook X Pro vieles richtig gemacht hatte und das Gerät damit klar zu den besten seiner Art gezählt werden konnte, greift man 2024 erneut an und will sein Spitzenmodell in vielen Bereichen weiter verbessert haben. Dazu gehören nicht nur die neuesten Hardware-Komponenten auf Basis von Meteor Lake, sondern auch ein hochwertiges OLED-Panel und ein neues Magnesium-Gehäuse. Wie sich die komplette Neuentwicklung im Praxisalltag schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben eine fast 2.500 Euro teure Konfiguration des Huawei MateBook X Pro (2024) ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 07.08.2024: AMD Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X im Test

In zwei Artikeln sind wir bereits auf die Details der Zen-5-Architektur eingegangen und haben uns den Aufbau des SoCs in Form von Granite Ridge (Ryzen 9000) und Strix Point (Ryzen AI 300) angeschaut. Damit sollten beide Plattformen im Hinblick auf die Theorie abgearbeitet sein und wir können uns auf das konzentrieren, was die meisten von uns hauptsächlich interessiert: Die Leistung. AMD fügte hier aber noch einen Zwischenstopp ein, denn der Marktstart wurde vom 31. Juli auf den 8., bzw. 15. August verschoben. Heute geht es zumindest mit den ersten beiden Modellen los: Dem Ryzen 5 9600X und dem Ryzen 7 9700X... [weiterlesen]

Donnerstag, 08.08.2024: Cooler Master GM2711S im Test

Der Monitor-Markt ist umkämpft wie lange nicht. Dabei drängen zunehmend auch Anbieter in das Segment, die dort nicht zum Establishment gehören. So beispielsweise Cooler Master mit dem GM2711S, einem 27 Zoll großen Gaming-Monitor, der ein IPS-Panel mit der Wiederholfrequenz von 180 Hz kombiniert. Das A.R.T.-Coating soll gleichzeitig dafür sorgen, dass Reflexionen des Umgebungslichts auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Wie gut das gelingt, klären wir in unserem Review... [weiterlesen]

Samstag, 10.08.2024: Synology DiskStation DS223j

Mit der DiskStation DS223j bietet Synology ein einsteigerfreundliches und kompaktes 2-Bay-NAS an, welches sich in erster Linie an die Heimanwender richtet. Wie sich das Gerät aus der j-Serie in unserem Test schlägt, wollen wir uns genauer ansehen... [weiterlesen]