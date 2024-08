Werbung

Mit der DiskStation DS223j bietet Synology ein einsteigerfreundliches und kompaktes 2-Bay-NAS an, welches sich in erster Linie an die Heimanwender richtet. Wie sich das Gerät aus der j-Serie in unserem Test schlägt, wollen wir uns genauer ansehen.

Mit der DiskStation DS223j bietet Synology ein kompaktes NAS (Network Attached Storage) mit zwei Laufwerkseinschüben an, welches als zentraler Speicherort für Dateien, Fotos und Videos dient. Die primäre Zielgruppe der j-Serie sind vorrangig die Heimanwender, welche eine einfache Datei-Ablage, ihren privaten Cloudspeicher oder einen Multimedia-Hub für zuhause realisieren möchten. Aber auch kleinere Unternehmen profitieren von den technischen Möglichkeiten als reine Backup-Lösung.

Ausgestattet ist die DiskStation DS223j mit einem Quad-Core-Prozessor (Realtek RTD1619B, 4 x 1,70 GHz), 1 GB DDR4 non-ECC (verlötet – nicht erweiterbar), Gigabit-Ethernet und zwei USB-3.2-Gen1-Buchsen.

Im Vergleich zum Vorgängergerät, der Synology DiskStation DS220j wurde äußerlich nichts verändert. Die Maße und das Gewicht sind absolut identisch. Lediglich der eingesetzte Prozessor wurde vom Typ Realtek RTD1296 mit 4x 1,40GHz (ARM Cortex-A53) auf den neueren Realtek RTD1619B mit 4x 1,70GHz (ARM Cortex-A55) aktualisiert.

Die Technischen Daten in der Übersicht

Hersteller Synology Model DiskStation DS223j Prozessor Realtek RTD1619B RAM 1 GB DDR4 non-ECC (fest verlötet - nicht erweiterbar)

Speicher zwei SATA3 6Gb/s 3,5" HDD/SSD Anschlüsse Hinten: 1 x Gigabit-Ethernet, 2 x USB3.2 Gen 1

Maße (HxBxT) 165 mm x 100 mm x 225,5 mm

Gewicht 0,88 kg Besonderheiten Garantiewerweiterung auf 4 Jahre möglich Preis ca. 192 Euro

Die Synology DiskStation DS223j bietet zu einem Straßenpreis von circa 192 Euro den Quad-Core-Prozessor Realtek RTD1619B, 1 GB DDR4 Arbeitsspeicher und die Möglichkeit zwei 3,5-Zoll- bzw. 2,5-Zoll-HDD/SSDs mit dem SATA3-6Gb/s-Interface einzubauen. Die Anbindung an das Netzwerk erfolgt mit einem 1 Gigabit-Ethernet-Anschluss. Für die Konnektivität stehen zwei USB-3.2-Gen-1-Ports auf der Rückseite zur Verfügung.