Der Monitor-Markt ist umkämpft wie lange nicht. Dabei drängen zunehmend auch Anbieter in das Segment, die dort nicht zum Establishment gehören. So beispielsweise Cooler Master mit dem GM2711S, einem 27 Zoll großen Gaming-Monitor, der ein IPS-Panel mit der Wiederholfrequenz von 180 Hz kombiniert. Das A.R.T.-Coating soll gleichzeitig dafür sorgen, dass Reflexionen des Umgebungslichts auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Wie gut das gelingt, klären wir in unserem Review.

Gaming-Monitore haben sich in den letzten Jahren als beliebte Add-on-Kategorie von Anbietern entwickelt, die man zunächst weniger in diesem Segment vermuten würde. Firmen wie Corsair, Thermaltake oder eben auch Cooler Master bieten jetzt auch Displays an. Verwunderlich ist das nicht wirklich, denn gerade der Bereich der Gaming-Monitore bietet in der Regel ordentliche Margen.

Der Cooler Master GM2711S erweist sich auf den ersten Blick als solides Gaming-Display. Auf einer Diagonale von 27 Zoll wird die WQHD-Auflösung geboten, was sich seit vielen Jahren bewährt. Dazu wird eine Reaktionszeit von 2 ms (GtG) bzw. 0,5 ms (MSPRT) angegeben, die zusammen mit der maximalen Wiederholfrequenz von 180 Hz eine solide Gaming-Leistung verspricht. Adaptive Sync ist ebenfalls mit von der Partie, sodass es keine Probleme mit zerrissenen Bildern geben sollte. Der DCI-P3-Farbraum soll darüber hinaus zu 95 % abgedeckt werden.

Wirklich interessant wird der Cooler Master GM2711S aber aufgrund einer anderen technischen Eigenschaft. Das IPS-Panel, das von AUO stammt, ist mit dem A.R.T.-Coating des Herstellers versehen, das Spiegelungen und externe Lichtquellen noch besser unterdrücken soll als man es von anderen AG-Coatings her kennt. Wie gut das funktioniert, werden wir uns im Verlauf des Tests noch anschauen.

Der Cooler Master GM2711S ist für rund 350 Euro zu haben, aktuell aber nicht bei vielen Händlern gelistet. Der Garantiezeitraum beläuft sich auf 24 Monate.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Cooler Master GM 2711S gehören:

Kabel DisplayPort

Kabel HDMI

Kabel USB Typ A auf Typ B

Stromkabel

Spezifikationen des Cooler Master GM2711S in der Übersicht Straßenpreis: ca. 350 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.coolermaster.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS Look up Table: 8Bit Coating: A.R.T. / AG stumpfmatt Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 350 cd/m²

HDR: k.A Reaktionszeit: 2 ms (GtG)

0,5 ms (MPRT) Wiederholfrequenz: 180 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.0

2x USB 3.0 (1 up,1 down)

2x 3,5 mm Klinke (1 in, 1 out) HDCP: ja Gewicht: 9,35 kg Abmessungen (B x H x T): 715,56 x 472,77 x 305,72 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130mm

Neigung: -5° - 25°

Drehung: -45° - 45°

Pivot-Funktion: ja Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: Adapative Sync zertifiziert