Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Genesis Diaxid 605F oder den Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance DDR5-6000 48 GB kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch den Geekom XT13 Pro, das be quiet! Straight Power 12 1200W und den ASUS ROG Strix XG27ACS getestet.

Donnerstag, 18.07.2024: Genesis Diaxid 605F im Test

Genesis setzt mit dem Diaxid 605F die Brechstange an: Der Midi-Tower wird mit fünf Lüftern ausgeliefert. Zusammen mit der Meshfront sollen sie für eine hohe werkseitige Kühlleistung sorgen. Aber wie leistungsstark ist das Airflow-Gehäuse wirklich... [weiterlesen]

Freitag, 19.07.2024: Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance DDR5-6000 48 GB im Kurztest

Von Patriot haben wir ein attraktives 48-GB-Speicherkit zugesandt bekommen, das sich für weiße Builds sehr gut eignet und bis DDR5-6000 auch zügig arbeiten kann. In diesem Kurztest schauen wir, ob aus dem Viper Elite 5 RGB TUF Gaming Alliance 48GB bis DDR5-6000 und CL36 noch mehr herauskitzeln können... [weiterlesen]

Dienstag, 23.07.2024: Geekom XT13 Pro im Test

Nach dem Test des Geekom A8 mit Ryzen-Prozessor und Radeon-Grafik folgt nun als Gegenstück ein Modell mit Intel-CPU und Iris Xe Graphics: Der Geekom XT13 Pro basiert auf einem Intel Core i9-13900H mit integrierter Grafiklösung und kann ebenfalls mit 32 GB an Arbeitsspeicher und einer 2 TB großen SSD aufwarten. Moderne Schnittstellen bis hin zu USB4, HDMI 2.0 und schnelles 2,5-Gigabit-LAN gibt es ebenso wie integriertes WiFi 6E. All das bringt man in einem schlichten und vor allem äußerst kompakten Würfelgehäuse mit einer Bauhöhe von gerade einmal 38,5 mm unter. Wie sich der kleine Rechenkünstler im Praxisalltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 24.07.2024: be quiet! Straight Power 12 1200W im Test

Die bekannte Netzteilserie Straight Power von be quiet! ist letztes Jahr in der Revision 12 auf den Markt gekommen. Laut be quiet! sind der leise Betrieb, die Effizienz und die hohe Leistungsfähigkeit herauszuheben, wobei auch die volle ATX-3.0-Unterstützung zu erwähnen ist. Mit diesen Features sind die Straight Power 12 gut gerüstet und wir haben daher einen Blick auf das mit 1.200 W zweitstärkste Modell dieser Serie geworfen... [weiterlesen]

Donnerstag, 25.07.2024: ASUS ROG Strix XG27ACS im Test

Der ASUS ROG Strix XG27ACS will zeigen, dass zu einem überschaubaren Preis eine stattliche Gaming-Leistung mit einer umfassenden Ausstattung kombiniert werden kann. Dazu gibt es ein Fast-IPS-Panel, das mit 180 Hz arbeitet, G-Sync-Support und die übliche, umfangreiche ROG-Ausstattung. Ob das am Ende für eine überzeugende Vorstellung reicht, zeigt unser Test... [weiterlesen]